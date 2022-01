Geschädigte gesucht Polizei stellt in Wangen bei Olten grosse Mengen an mutmasslichem Diebesgut sicher In Wangen bei Olten hat die Kantonspolizei Solothurn kürzlich gestohlene Gegenstände sichergestellt. Um dieses zuzuordnen sucht die Polizei Personen, denen solche Dinge gestohlen wurden. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Kapo Solothurn hat gestohlene Ware gefunden. zvg

In Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren führte die Kantonspolizei Solothurn vor einigen Tagen in einer Wohnung in Wangen bei Olten eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stellten die Beamten mehrere hundert Gegenstände sicher, die wahrscheinlich gestohlen wurden, so die Kapo in einer Mitteilung.

Es handle sich vor allem um zahlreiche Briefsendungen und Ware, die nach ersten Erkenntnissen aus entwendeten Paketen stammen dürfte. Zudem fanden sich grössere Mengen an Schmuck, Münzen sowie Skulpturen und Weihnachtsdekorationsartikel. Die Gegenstände wurden vermutlich im Raum Wangen bei Olten entwendet.

Die Beschuldigten, ein 34-Jähriger und eine 25-Jährige, wurden vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Solothurn ist derzeit unter anderem damit beschäftigt, das mutmassliche Deliktsgut zuzuordnen. Insbesondere sucht die Polizei die Geschädigten.

Aus diesem Grund wendet sie sich an die Bevölkerung. Personen, denen in den vergangenen Wochen oder Monaten vorwiegend im Raum Wangen bei Olten Gegenstände, vornehmlich aus Gärten, sowie Paketsendungen entwendet wurden, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen (Telefon 062 311 80 80).