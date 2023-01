Gerlafingen Mit tödlichem Ausgang: Hund wird von einem Auto angefahren In Gerlafingen ist am Donnerstagabend ein Hund von einem Auto angefahren und dadurch tödlich verletzt worden. Der Automobilist entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Auto fuhr am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Gerlafingen auf der Grüttstrasse einen Hund an. Der Hund wurde durch den Unfall tödlich verletzt.

Der Autofahrer war mit einem silberfarbenen VW Golf Kombi unterwegs. Dieser hielt nach dem Vorfall kurz an, fuhr danach aber weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität des Autofahrers aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Der Autofahrer oder Personen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn, Telefon 032 627 70 00, zu melden.