Aus der vermeintlich grossen Liebe wurde Abhängigkeit und Zwangsprostitution: Ein sogenannter Loverboy musste sich am Freitag wegen Menschenhandels in Solothurn vor Gericht verantworten. Während mehrerer Jahre brachte er in der ganzen Schweiz junge Frauen dazu, ihm mit Sex-Diensten Geld zu beschaffen.