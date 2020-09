Genfer Virologin fordert Test und Maskenpflicht für Kinder — was hält der Kanton Solothurn davon?

Kinder seien gleich oft auf Corona zu testen wie die ganze Bevölkerung, sagte die Genfer Virologin Isabella Eckerle in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Wenn Kinder nicht getestet würden, werde man Ausbrüche in Schulen wie jüngst im Aargau und in Genf allenfalls zu spät bemerken.

Der Kanton Solothurn würde generell alle Personen mit Symptomen testen und sich an die aktuellen BAG-Empfehlungen halten, teilt Andrea Affolter, Medienbeauftrage des Regierungsrats, auf Anfrage mit. Die Empfehlungen würden im Moment vorsehen, dass gemäss Test-Algorithmus für Kinder Abweichungen bei unter 12-Jährigen denkbar seien. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass die Testkriterien in den kommenden Wochen, insbesondere für Kindern, angepasst werden.

«Aus epidemiologischer Sicht geht es bei Kindern jedoch vor allem darum, die Infektionsquelle bei den Erwachsenen zu finden, um die Infektionsketten frühzeitig zu identifizieren und zu unterbrechen», fügt Affolter an. Auch Isabella Eckerle sagt: «Da Kinder nur mild erkrankten, könnte ein Infektionsgeschehen lange lodern, bevor ein Lehrer erkrankt».

Bisher gibt es laut dem Solothurner Kantonsarzt nur vereinzelt Hinweise, dass sich Kinder oder Jugendliche bei Altersgenossen mit Covid-19 angesteckt haben. Der Kanton Solothurn hat daher ein neues Projekt lanciert, welches die Rolle der Kinder in der Verbreitung des Virus herausfinden soll.