Am kommenden Mittwoch versucht die SP im Kantonsrat, mit dem Antrag für einen Planungsbeschluss die Verkehrslösung für die Klus in Balsthal aus dem Legislaturplan der Regierung zu kippen.

Das Auflageprojekt zur Verkehrslösung Klus stosse auf breiten Widerstand in verschiedensten Kreisen und die Kosten von mehr als 65 Millionen für eine Strasse von 900 Metern seien (zu) gewaltig. Auch sei das vom Kanton prognostizierte jährliche Verkehrswachstum von 1,5 Prozent «komplett aus der Luft gegriffen».

Das Komitee «Pro Verkehrsanbindung Thal» gibt mit einem Schreiben an alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte Gegensteuer: Man bitte sie dringend, diesen Planungsbeschluss abzulehnen. Im Komitee sind alle Thaler Gemeindepräsidenten vertreten. Dass es «breiten Widerstand» gegen das Projekt gibt, streiten sie in ihrem Brief ab. Vielmehr entspreche die Verkehrsanbindung Thal «einem enormen Bedürfnis der Thaler Bevölkerung und der Thaler Gemeinden». Nach jahrzehntelanger Diskussion, Planung und Entwicklung liege nun endlich ein Projekt vor, das dieses Bedürfnis «besser als jeder andere Vorschlag» abdecken könne.