Die heute vom Regierungsrat verabschiedete Teilrevision des Strassengesetzes geht auf einen Auftrag des Kantonsrates vom Juni 2017 zurück. Dieser verpflichtet die Regierung, die Gesetzgebung so anzupassen, dass die gebundenen Ausgaben von Strassenbauprojekten künftig allein vom Kanton getragen werden.

Die Regierung will den Auftrag nun so umsetzen, dass die Einwohnergemeinden weitgehend von der Beitragspflicht an den Kantonstrassenbau entbunden werden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Beitragspflicht der Gemeinden soll sich neu auf klassische Neubauten wie Umfahrungsprojekte sowie auf Projektelemente wie Knoten zur Erschliessung von Industriegebieten beschränken. Das angepasste Gesetz komme neu ohne die Begriffe der neuen beziehungsweise gebundenen Ausgaben aus und sei in der Anwendung einfacher, heisst es weiter.

Ausgleich für Entlastung der Gemeinden

Die Gesetzesänderung entlaste die Einwohnergemeinden jährlich um 6,5 bis 9 Millionen Franken. Im Gegenzug könne der Kanton seine Aufgaben im Kantonsstrassenbau unabhängiger von den Einwohnergemeinden ausführen. Die damit verbundene zusätzliche Belastung des Staatshaushaltes will die Regierung allerdings nicht so stehenlassen. Sie müsse bei der laufenden Aufgabenreform zwischen Kanton und Gemeinden ausgeglichen werden.

Es war ursprünglich vorgesehen, den Auftrag zusammen mit der grundsätzlichen Neugestaltung der Kantonsstrassenfinanzierung umzusetzen. Dieses Projekt, welches unter anderem die Aufhebung des Strassenbaufonds umfasst, braucht jedoch laut Regierung etwas mehr Zeit. Deshalb erfolge die Umsetzung des Auftrages jetzt mit einer separaten Botschaft. Die Neugestaltung der Kantonsstrassenfinanzierung soll dem Parlament im Jahr 2019 vorgelegt werden.