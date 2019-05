Ein klares Muster ist kaum auszumachen im Abstimmungsverhalten der Solothurner Gemeinden zur kantonalen Steuervorlage. Da gab es ländliche Gemeinden, die Ja sagten (etwa Welschenrohr, Rohr oder Schnottwil). Ländliche Gemeinden mit ähnlichen Voraussetzungen konnten aber ebenso gut Nein sagen (Buchegg, Grindel, Matzendorf als Beispiele). Und auch die Städte waren sich nicht einig: Grenchen und Olten – in beiden Städten war die Kritik an der Vorlage im Vorfeld gross – lehnten die kantonale Steuervorlage ab. Das ansonsten oft eher nach links tendierende Solothurn nahm sie dagegen an.

Ja für die Staf

Weitaus klarer war das Ergebnis bei der nationalen Steuer-AHV-Vorlage. 58,56 Prozent der Solothurnerinnen und Solothurner sagten Ja, 41,44 Nein. Nur gerade 14 der 109 Gemeinden sagten Nein zum nationalen Geschäft, am deutlichsten Zullwil mit 57,64 Prozent Nein-Stimmen-Anteil. Überhaupt finden sich unter den Nein-Stimmenden viele kleinere Gemeinden (z.B. auch Kleinlützel, Bärschwil, Grindel, Kammersrohr, Kienberg, Bolken, Horriwil). Dass eine Gemeinde die nationale Vorlage ablehnte, aber zur kantonalen Ja sagte, kam nicht vor. Dagegen gab es zahlreiche Gemeinden, die die nationale Vorlage guthiessen, die kantonale aber verwarfen.

Waffenrecht: Klare Gräben

Mit 58,51 Prozent sagten die Solothurner Ja bei der Vorlage über die EU-Waffenrichtlinie. Der Nein-Stimmen-Anteil belief sich auf 41,19 Prozent. Hier allerdings zeigt der Blick auf die Karte ein deutliches Bild: Das Thal lehnte die Vorlage beispielsweise komplett ab, ebenso die Gemeinden im Bezirk Thierstein. Dagegen waren in der Amtei Solothurn-Lebern sämtliche Gemeinden für die Vorlage. In den übrigen Bezirken war das Resultat durchmischt. Kantonsweit am deutlichsten fiel das Nein-Resultat in Beinwil mit 78,45 Prozent Nein-Stimmen aus. Den höchsten Ja-Stimmen-Anteil verzeichnete die Stadt Solothurn mit 79,15 Prozent. Auch Olten und Starrkirch-Wil wiesen Ja-Stimmen-Anteile von mehr als 75 Prozent aus. (lfh)