Mehrere Schweizer Politiker wurden vergangenen Sonntag Opfer einer Cyberattacke – darunter auch der Gerlafinger SP-Nationalrat Philipp Hadorn. Nun wurde bekannt, dass auch Solothurner Kantonsräte Opfer der Erpresser-Mails wurden: CVP-Kantonsrat Josef Maushart und FDP-Kantonsrat Michael Kummli. «Es ist eine unglaubliche Geschichte», sagt der Solothurner Unternehmer Josef Maushart betroffen, «das ist eine Bedrohung einer nie da gewesenen Dimension». Diese Mail beinhalte eine unglaublich kriminelle Energie. Die Ereignisse gehen dem sonst nicht aus der Ruhe zu bringenden und gefassten Unternehmer sichtlich nahe.

Erpressung per Mail Die Nachricht sei vergangenen Sonntag auf seinem Mail-Account eingegangen. «Am 22.8. läuft eine Frist ab, welche über Ihr weiteres Schicksal sowie das Ihrer Familie und Ihrer Firma entscheidet.» Was ihm beim Lesen dieses ersten Satzes durch den Kopf gegangen ist? «Mir war sofort klar, dass es sich um eine ernst zu nehmende Angelegenheit handelt», so Maushart. Weil es dabei nicht nur um ihn selbst, sondern auch um die Menschen in der Firma und um seine Familie gehe. Den Anhang habe er nicht geöffnet und seinen gesamten Computer der IT-Forensik der Polizei übergeben. «Meine erste Befürchtung war nämlich, dass die Erpresser einen Trojaner in meinen Computer schleusen wollen.» Das Gespräch mit der Kantonspolizei habe ihn etwas beruhigt, da er das Ganze von da an nicht mehr mit sich alleine ausmachen musste. Als er am Montag erfuhr, dass es kein individueller Angriff auf ihn und seine Firma war, sondern dass weitere Personen betroffen sind, sei eine grosse Last von ihm abgefallen. «Danach fühlt man sich wenigstens nicht mehr alleine, was in dieser Situation das Wichtigste ist.»

Was aber nicht heisse, dass das Bedrohungspotenzial nicht real wäre. Denn in seinem Fall, als Industrieverbandspräsident, Firmenchef und kantonaler Politiker sei das Reputationsrisiko erheblich. Das gelte auch für Firmen: Das Reputationsrisiko einer Firma sei heute ein wichtiger Bewertungsbestandteil. Man spreche nicht mehr nur über Brandrisiken und Kosten, sondern eben auch über das Reputationsrisiko. «Das Ausmass für die gesamte Firma, wenn ich hier als Chef der Fraisa in ein eigentümliches Licht kommen würde, wäre enorm.» 1100 Franken in Bitcoins Die Forderungen sind detailliert beschrieben. Maushart hätte laut den Erpressern bis gestern um 16 Uhr 1100 Franken auf ein Bitcoin-Konto überweisen müssen. Die Folgen – wenn der Betroffene nicht bezahlt – sind in sieben Stufen eingeteilt: Zuerst erstelle man Ebay-Auktionen unter seinem Namen, dann würden sexistische und rassistische Äusserungen folgen, welche in seinem Namen von einem gefälschten E-Mail-Account aus versendet werden. Bei der letzten Stufe werde das Gesicht des Betroffenen aus Bildern ausgeschnitten und in pornografische Videos mit Kindern eingefügt. Es ist auch immer das Ziel der Stufe angegeben.