Richtig, dass man sich wehrt

Mit dieser Unterstützung können sie auch rechnen, wie eine Nachfrage bei den Parlamentariern zeigt, zumindest ideell. Denn es sind bereits mehrere Vorstösse eingereicht, mit denen der Post-Kahlschlag gebremst werden soll. Von weiterem Aktivismus verspricht man sich daher nicht sehr viel. So verweist Nationalrätin Bea Heim auf einen SP-Vorstoss, der ein Moratorium für Poststellenschliessungen verlangt. Der geplante Kahlschlag sei ein neuer, trauriger Höhepunkt. «Wir müssen den Postauftrag im Interesse der Kundinnen und Kunden neu definieren», fordert Heim.

Als pointierter Kritiker im bürgerlichen Lager hat sich FDP-Nationalrat Kurt Fluri hervorgetan. Er sei nicht einverstanden mit dem Strategiewechsel, so der Solothurner Stadtpräsident. Aus dem qualitativen Ziel, schlecht bediente ländliche Poststellen in besser bediente Agenturen zu überführen, sei nun plötzlich ein Finanzziel geworden: Einsparungen durch Abbau der Poststellen um rund 600 Einheiten. Fluri fordert den Bundesrat auf, diesen Prozess zu verlangsamen, da «der Unmut in der Bevölkerung sonst unter Umständen zu einer neuerlichen Initiative führen könnte, die dann vermutlich mehr Erfolg hätte».

SVP-Nationalrat Christian Imark verweist auf anstehende Grundsatzdiskussionen zum zukünftigen Postauftrag. Für Herbst hat der Bundesrat eine Bedarfsanalyse zu den Postdienstleistungen angekündigt. Er finde es richtig, diese Grundsatzdiskussionen zu führen, bevor allfällige Schliessungen beschlossen werden, so Imark: «Insofern unterstütze ich die Haltung des Verbands der Einwohnergemeinden.» Parteikollege Walter Wobmann bleibt da eher vage: «Eine Schliessung sollte nur bei mangelnder Frequenz geschehen.»

Es sei richtig, dass sich der Gemeindeverband wehrt, meint auch CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. «Ich finde das gut», sagt er, denn in der Regel würden die Gemeinden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit neuen Vorstössen im Parlament gegen einzelne Schliessungen vorgehen zu wollen, davon hält er allerdings nichts. Das sei nicht zielführend und auch viel zu langsam. Er selber werde weiterhin den Weg über das direkte Gespräch mit den Postverantwortlichen suchen, wozu er als Präsident des Personalverbands transfair regelmässig Gelegenheit hat.

Kritik von links

Selbstredend mit Unterstützung rechnen können die Gemeinden bei SP-Nationalrat Philipp Hadorn, der sich als Mitglied der Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen und als Gewerkschafter seit je gegen einen Abbau beim Service public stemmt. Von «effekthascherischen Vorstössen» halte er aber wenig. Und geradezu zynisch mute es für ihn an, wenn nun bürgerliche Parlamentarier «aufschreien, wenn im eigenen Wahlkreis Poststellen und Bahnschalter schliessen». Vorgängig hätten sie umfassenden Spar- und Abbauprogrammen zugestimmt und sich geweigert, eine Grundversorgung zu definieren.

Ähnlich tönt es von SP-Ständerat Roberto Zanetti. Er staune ein bisschen, wie sich bisherige «Turbo-Liberalisierer und Deregulierer in die Bresche werfen». Wer dauernd nach mehr Markt, Marktöffnung und Ausdünnung des Service public schreie, dürfe nicht erstaunt sein, wenn das dann auch ganz reale Auswirkungen hat. Selbstverständlich werde er alle Schritte unterstützen, die «die Post wieder zur Vernunft bringen können», sagt Zanetti. Selber einen Vorstoss einzureichen, wäre ihm aber «zu billig», nachdem die zuständigen Kommissionen von National- und Ständerat das Thema bereits aufgegriffen haben.