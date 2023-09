Geduld gefragt Stau auf der A1 wegen mehrerer Unfälle zwischen Luterbach und Härkingen Innerhalb kürzester Zeit haben sich insgesamt vier Unfälle auf der Autobahn A1 ereignet. Am Donnerstagnachmittag war Geduld auf den Strassen in Richtung Zürich gefragt. Es gab mehrere verletzte Personen und massiven Stau.

Im Verlauf des Nachmittags kam es insgesamt zu vier Auffahrkollisionen auf der Autobahnstrecke der A1 in Richtung Zürich. Die Verkehrsunfälle zwischen Luterbach und Härkingen führten zu Stau auf der A1 wie auch auf den entsprechenden Ausweichstrecken in Richtung Zürich. Der Verkehr stockte über einen längeren Zeitraum und Geduld bei den Reisenden war gefragt.

Auffahrkollision bei Oensingen

Gegen 14.20 Uhr am Donnerstagnachmittag, dem 28. September, kam es zu einer Auffahrkollision bei Oensingen. Ein Lieferwagen mit Anhänger und ein Lastwagen prallten ineinander. Beide Fahrzeuge waren bei hohem Verkehrsaufkommen auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs. Verletzt wurde niemand. Ein Fahrzeug musste schliesslich abgeschleppt werden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Wohnmobil knallt in Lastwagen

Am Donnerstagnachmittag kam es zu insgesamt vier Unfällen auf der A1 in Richtung Zürich. Bild: Kapo SO

Kurz darauf, rund zehn Minuten später, ereignete sich ein weiterer Unfall. Auf dem rechten Fahrstreifen kam es zu einer weiteren Auffahrkollision. Dabei prallte ein Wohnmobil in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Eine Person aus dem Wohnmobil musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Der Camper wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Der Verkehr wurde einspurig um die Unfallstelle geführt.

Kollision bei Flumenthal

Gegen 15.30 Uhr kam es dann auf der A1 bei Flumenthal zu einer weiteren Auffahrkollision mit drei involvierten Fahrzeugen. Dabei fuhr der Lenker eines Lieferwagens in das vorausfahrende Auto, welches dann mit einem weiteren Auto kollidierte. Der Rettungsdienst brachte den Lenker des mittleren Fahrzeugs zur Kontrolle in ein Spital, teilt die Kapo in einer Mitteilung mit. Der Lieferwagen und ein Personenwagen wurden abgeschleppt.

Letzte Kollision bei Deitingen

Die letzte Auffahrkollision an dem Tag auf der A1 in Richtung Zürich ereignete sich gegen 18.05 Uhr bei Deitingen zwischen zwei Personenwagen. Die Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge auf den Pannenstreifen bewegen. Verletzt wurde niemand. Ein Auto musste aufgrund auslaufender Flüssigkeiten abgeschleppt werden.