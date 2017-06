Es geht um die Erhöhung der Gerichtsgebühren, die der Regierungsrat plant. Bei Zivilprozessen mit Streitsummen unter 50'000 Franken sollen die maximal möglichen Gerichtsgebühren um 500 bis 1000 Franken steigen – auf neu bis zu 6000 Franken. Anfang Juli kommt das Geschäft in den Kantonsrat. Doch bereits jetzt zeichnet sich Widerstand ab, wie eine Nachfrage dieser Zeitung bei den Anwälten im Rat zeigt.

Einer der Kritiker an den steigenden Gebühren ist der soeben in den Kantonsrat nachgerückte Kriegstetter Anwalt Rémy Wyssmann (SVP). «Die Entwicklung geht immer mehr dahin, dass sich bald nur noch Bedürftige (via prozessuales Armenrecht) und ganz Reiche den Zugang zur Justiz leisten können. Der Mittelstand und der grösste Teil der KMU bleiben aussen vor», hält Wyssmann fest. «Wie soll sich ein Mittelständler einen Zivilprozess noch leisten können, wenn sich alleine schon die zu erwartenden Gerichtskosten auf einige tausend Franken belaufen?»