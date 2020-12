«Hoffnung geben»: Kantonsrat will Unternehmen und Arbeitnehmende in Not stützen

An seiner Sitzung vom Mittwoch genehmigt der Solothurner Kantonsrat einstimmig eine Härtefallverordnung - mit dieser will der Kanton Unternehmen helfen, die stark unter der Coronapandemie und den damit einhergehenden Massnahmen leiden. Ebenso will das Parlament Arbeitnehmende sützten, die aufgrund der Krise in Armut garten sind.