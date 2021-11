Gault Millau 2022 Das sind die Auf- und Absteiger: Die Übersicht der besten Restaurants im Kanton Solothurn Der Restaurantführer Gault Millau 2022 ist veröffentlicht. Mit dabei sind 18 Solothurner Restaurants.

«Zum Löwen» Messen: Nach dem Einstieg im vergangenen Jahr können sich Sebastian und Manuela Graber sowie Küchenchef Jonas Ingold gleich über einen Aufstieg freuen. Hanspeter Bärtschi

Das Warten hat ein Ende, der Gault Millau 2022 ist da. 860 Restaurants zählen dem Restaurantführer zufolge zur kulinarischen Elite der Schweiz – darunter auch 18 aus dem Kanton Solothurn. Maximal 19 Punkte werden im Gastro-Guide für Kriterien wie Service, Qualität oder Preis-Leistung vergeben, im Kanton Solothurn sind 17 Punkte derzeit das Maximum.

In der Solothurner Gastroszene hat sich im Vergleich im Vorjahr wenig verändert. Das sind die hiesigen Auf- und Absteiger:

Aufsteiger: Vergangenes Jahr war es zum ersten Mal mit dabei und nun erhält es gleich noch einen Punkt mehr: das Restaurant zum Löwen in Messen. Manuela und Sebastian Graber und Küchenchef Jonas Ingold können sich nun über 15 Punkte freuen.

Ebenfalls zur Riege der Aufsteiger gehört das Salzhaus in Solothurn. Vergangenes Jahr musste es noch einen Punkt abgeben, nun zählt es wieder 13.

Absteiger: Nicht mehr aufgeführt ist das Restaurant Limpach's in Aetingen. Vergangenes Jahr erhielt es von den Restauranttestern noch 12 Punkte.

Nachfolgend die Übersicht der 18 besten Solothurner Restaurants:

Egerkingen

Gasthof Kreuz, 13 Punkte

Flüh

Restaurant Säge, 17 Punkte

Grenchen

Restaurant Chappeli, 16 Punkte

Hessigkofen

Restaurant Taverna Romana im Sternen, 13 Punkte

Kestenholz

Restaurant Eintracht, 13 Punkte

Kriegstetten

Restaurant Romantik Hotel Sternen, 14 Punkte

Messen

Restaurant zum Löwen, 15 Punkte (+1)

Niedergösgen

Restaurant Brücke, 15 Punkte

Obergösgen

Restaurant Landgasthof Kreuz, 14 Punkte

Olten

Restaurant Zollhaus, 14 Punkte

Restaurant Salmen, 13 Punkte

Schönenwerd

Restaurant Hotel Storchen, 14 Punkte

Solothurn

Restaurant zum Alten Stephan, 15 Punkte

Restaurant La Couronne, 14 Punkte

Restaurant Salzhaus, 13 Punkte (+1)

Restaurant Baseltor, 12 Punkte

Solothurn-Riedholz

Restaurant Le Feu, 17 Punkte

Trimbach

Restaurant Traube, 17 Punkte

Auch das Restaurant Il Grano in Büren an der Aare (BE) hat es mit 14 Punkten wieder in den Guide geschafft. Ebenfalls aufgeführt ist das

Die Auszeichnungen und Punktewertungen des Gourmetführers Gault-Millau gelten als wichtigste Wertung im Schweizer Gastrogewerbe. Die aktualisierte Liste wird jedes Jahr im Herbst neu herausgegeben und umfasst dieses Jahr rund 860 verschiedene Lokale.

