Gastronomie Olten Aussenwirtschaften im Oltner Stadtzentrum dürfen im Winter eine Stunde länger öffnen Ab nächster Woche dürfen Gastrobetriebe im Oltner Stadtzentrum ihre Aussenwirtschaften eine Stunde länger öffnen. Der Oltner Stadtrat begründet die Massnahme, die für die Wintersaison 2021/2022 gilt, mit dem Nachholbedarf der Branche sowie Lärm und Littering.

Auch Aussenwirtschaften in der Oltner Altstadt profitieren von der temporären Regelung. Bruno Kissling

Der Oltner Stadtrat will der Gastrobranche weiter entgegenkommen. Er ermöglicht den Aussenwirtschaften im Stadtzentrum, während der Wintersaison, die ab kommender Woche gilt, am Abend eine Stunde länger öffnen zu können. Das teilt die Stadt Olten am Donnerstag mit.

Was bedeutet das konkret? Die Öffnungszeiten in der Zone A des Boulevardplans, wo die Öffnungszeiten im Sommer von Sonntag bis Donnerstag bis 24 Uhr und Freitag/Samstag bis 0.30 Uhr dauern, werden im Winter von 22 Uhr auf 23 Uhr verlängert, heisst es in der Mitteilung.

Boulevardplan der Stadt Olten. Aussenwirtschaften in der grünen Zone dürfen in der Wintersaison 2021/2022 eine Stunde länger öffnen. Stadt Olten

Gemäss Mitteilung hatten Vertreter der Gastrobranche damit argumentiert, dass sich wegen der Zertifikatspflicht Gäste ohne Zertifikat nach Schliessung der Aussenwirtschaften weiterhin in der Umgebung der Aussenrestaurants aufhalten würden, dann aber unkontrolliert, mit entsprechenden Folgen betreffend Littering und Lärm.

Das Verhindern von Littering und Nachtlärm sei eine Zielsetzung der Stadtverwaltung und die Gastronomie habe einen Nachholbedarf aufgrund der Corona-Pandemie, heisst es von der Stadt, die der Gastronomie bereits einen Gebührenverzicht und unentgeltliche Erweiterungsmöglichkeiten der Aussenwirtschaften gewährt hat.

Massnahmen des Bundes sollen nicht unterlaufen werden

Um die Bestrebungen von Bund und Kanton, die Bevölkerung zum Impfen oder zumindest Testen zu bewegen, nicht mit lokalen Massnahmen zu unterlaufen, verzichte der Stadtrat hingegen darauf, die Sommeröffnungszeiten gleich auch im Winter zu übernehmen.

Die Ausdehnung der Öffnungszeiten gilt bis zu einer allfälligen Aufhebung der Zertifikatspflicht, maximal bis Ende der Wintersaison 2021/22. (sko)