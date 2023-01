Gastkolumne Ypsomed-Chef zum Bürgerspital-Eklat: «Gute Kommunikation ist das A und O» Gastautor Simon Michel zeigt sich irritiert über die Informationspolitik der Solothurner Spitäler. Dass die Angestellten über den Abgang der Bürgerspital-Direktorin aus den Medien erfahren haben, ist für den Ypsomed-Chef «inakzeptabel». Simon Michel Drucken Teilen

Simon Michel ist FDP-Kantonsrat. Bruno Kissling

So viel vorweg: Ich pflege weder eine emotionale, noch geschäftliche oder finanzielle Beziehung mit den Solothurner Spitälern. Mein einziger Berührungspunkt ist im Rahmen der kantonalen Finanzkommission, wo ich die Millionen-Zahlungen für covidbedingte Aufwände, welche die Spitäler zum grossen Teil auch ohne Regierungsauftrag hätten stemmen müssen, hinterfrage. Aber darum geht es mir heute nicht.

Mich befremdet die aktuelle Kommunikation über und durch das Spital. Dazu gehört einerseits das mediale Bashing von CEO und Verwaltungsratspräsident aufgrund von Personalwechseln in Führungsfunktionen. Andererseits irritiert mich die Informationspolitik der soH. Als Geschäftsführer eines börsenkotierten Unternehmens kenne ich die Herausforderungen in der Kommunikation gut – aber besonders in schwierigen Situationen ist es elementar, dass sie sorgfältig geplant und durchgeführt wird.

Schauen wir uns das Unternehmen an: Die Solothurner Spitäler AG, kurz soH, ist das grösste Unternehmen unseres Kantons. Es umfasst Spitäler in Solothurn, Olten und Dornach, weitere Gesundheitszentren und Ärztehäuser sowie mehrere Anlaufstellen der psychiatrischen Dienste. Über 4200 Mitarbeitende arbeiten in der Gruppe, welche im Coronajahr 2021 einen Rekordumsatz von 626 Millionen Franken erzielt hat. Unter schwierigen Bedingungen wurde gut gearbeitet, Neugeschäfte konnten generiert werden und das neue Spital in Solothurn wurde bezogen.

In der Gruppe arbeiten über 700 Ärztinnen und Ärzte, darunter Dutzende auf Chefarztpositionen. Im Bürgerspital Solothurn alleine sind über 20 Chefärztinnen und Chefärzte angestellt. Dass es hier Wechsel gibt, ist völlig normal. Natürlich ist ein Abgang meist bedauerlich und hinterlässt oft eine Lücke. Aber rechtfertigt dies eine Seite in der Zeitung?

Die Informationspolitik der soH irritiert den Ypsomed-Chef. Bruno Kissling

Anders verhält es sich bei der Freistellung eines Geschäftsleitungsmitgliedes. Und hier gab es klar zu viele Wechsel. Alleine in der Leitung des Bürgerspitals Solothurn waren es fünf Wechsel in zehn Jahren: Pfammatter 2011, Neeb 2014, Häusermann 2014, Eichenberger 2015, wieder Häusermann 2018, Bögli 2020 und aktuell interimistisch Dieter Hänggi. Diese ständigen Wechsel sind Gift für eine Firmenkultur. Fluktuation im obersten Gremium muss verhindert werden.

Aus diesem Grund setzen moderne Unternehmen im Verwaltungsrat Nominierungsausschüsse ein und nehmen sich bei der Besetzung Zeit. Diese Aufgabe darf nicht ausschliesslich an den CEO delegiert werden. Der Geschäftsführer kann selbstverständlich Vorschläge machen, aber das letzte Wort liegt beim Ausschuss und dem Gesamtverwaltungsrat.

Kommt es dann wirklich zu einer Trennung, dann ist gute Kommunikation das A und O. Wir informieren bei solchen Themen die Belegschaft am Vorabend, am nächsten Morgen um 7 Uhr die Medien. Es ist inakzeptabel, dass Mitarbeitende solche Veränderungen aus der Presse erfahren.

Und es finden sich auch immer respektvolle Worte, auch wenn es rechtliche Einschränkungen gibt: «Wir haben unseren Kollegen, unsere Kollegin immer geschätzt, aber wir waren uns uneinig darüber, wie wir den Betrieb weiterführen wollen.» Kommunikation auf dieser Ebene geht immer.

Hier kann der neue Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri beweisen, dass er ein besseres Händchen hat als seine Vorgängerin. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg, denn an oberster Stelle steht bei der soH erstklassige medizinische und pflegerische Behandlung. Dafür müssen alle Mitarbeitenden an einem Strick ziehen. Und das bedingt eine gesunde und wertschätzende Unternehmens- und Kommunikationskultur.