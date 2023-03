Gastkolumne Die Justiz: Ist sie unabhängig? Sind unsere Richterinnen und Richter unabhängig? Und was bedeutet das überhaupt, unabhängige Justiz? Diesen Fragen geht Gastautor Konrad Jeker nach. Konrad Jeker* Drucken Teilen

Justitia, hier auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Solothurn, ist blind. Damit wird ihre Unparteilichkeit symbolisiert. Bild: Hanspeter Bärtschi

Eine der wichtigsten Anforderungen an die Justiz ist die Unabhängigkeit ihrer Richter. Die Frage, was darunter zu verstehen ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man könnte in Gesetzen, Lehrbüchern und Fachartikeln nachschlagen, was aus verschiedenen Gründen schwierig sein kann. Man könnte auch publizierte Urteile konsultieren. Aber Urteile stammen von Richtern, und Richter sind in Sachen richterliche Unabhängigkeit vielleicht nicht die unabhängigsten Richter.

Am einfachsten ist es wohl, eine künstliche Intelligenz (KI) zu befragen, mit der sich neuerdings jeder sehr unkompliziert unterhalten kann, der über ein Gerät mit Internetzugang verfügt. Meine Frage nach der richterlichen Unabhängigkeit hat mir eine solche KI innert 10 Sekunden wie folgt beantwortet:

Die richterliche Unabhängigkeit hat eine institutionelle und eine persönliche (innere) Komponente. Die institutionelle Komponente umfasst die Unabhängigkeit des Richters von den anderen Staatsgewalten (Regierung und Verwaltung) sowie von Privatpersonen und Interessengruppen. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet, dass Richter nur dem Gesetz unterworfen sind. Sie soll sicherstellen, dass Richter unparteiisch urteilen können und dass die Rechte der Bürger geschützt werden.

Wem diese Antwort zu kompliziert ist oder wer ihr nicht vertraut, wird in historischen Quellen fündig. Bereits in mesopotamischen und ägyptischen Zeugnissen, aber auch im Alten Testament finden sich zwei übereinstimmende Kriterien für die richterliche Unabhängigkeit: Richter dürfen keine Geschenke annehmen und sollen ohne Ansehen der Person urteilen.

Bestechliche Richter wird man heute noch genauso entschieden ablehnen. Aber genau in diesem Punkt wird die Schweiz immer wieder kritisiert, weil Richter nach politischen Kriterien gewählt werden und den Parteien, die ihnen zur Wahl verhelfen, einen Teil ihres Lohns abliefern. Auch im Inland selbst wird regelmässig beklagt, dass Gerichtsurteile politische Schlagseite haben. Wenn das stimmen würde, wäre die Justiz tatsächlich nicht unabhängig.

Nie diskutiert wird, dass Richter frei vom Ansehen der Person urteilen sollen. Zumindest im Strafrecht tun sie das nämlich nicht. Bevor eine Gerichtsverhandlung überhaupt beginnt, verfügen sie über umfassende Information zu den Beschuldigten, darunter deren Lebensläufe samt Vorstrafen, Einkommen und Vermögen. Diese Angaben sollten zwar primär dazu dienen, im Fall einer Verurteilung die Strafe festzulegen. Dass sie aber auch beim Entscheid über Schuld oder Unschuld nicht ausgeblendet werden können, wird man kaum bestreiten können.

In anderen Rechtssystemen wäre das undenkbar. Gemessen an den historischen Kriterien ist die Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet. Ein Richter kann persönlich noch so integer sein. Er wird aber den meist unberechtigten Verdacht nie los, beim Urteilen halt doch auch auf die Erwartungen seiner Wähler zu schielen. Ohne Ansehen der Person zu urteilen, verunmöglicht ihm das geltende Prozessrecht sogar.

*Konrad Jeker ist Strafverteidiger und lebt in Solothurn.