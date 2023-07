Gastautorin Ramadan-Chaos und Bayram-Freude Andere Länder, andere Sitten. Andere Riten, andere Daten. Etwas kompliziert, aber Hauptsache frohes Fest, findet unsere Gastautorin Amira Hafner-Al Jabaji. Amira Hafner-Al Jabaji Drucken Teilen

«Warum kann das nicht eindeutig festgelegt sein? Es ist obermühsam! Jedes Mal dasselbe Chaos!» Der Teenager, Karim, schimpft wie ein Rohrspatz und das, obschon er weiss, das sich Wut und Schimpfen besonders während des Fastens nicht ziemen.

Seine Mutter hat Verständnis für den Ausbruch, kennt sie doch die alljährlichen Diskussionen darum, wann denn nun der Ramadan endet und wann man verbindlich das anschliessende Fest des Fastenbrechens planen kann. Die Unsicherheit, ob der Fastenmonat 29 oder 30 Tage dauert, besteht seit jeher und hält selbst in hochtechnisierten Zeiten an.

Auch noch so ausgeklügelte wissenschaftlichen Berechnungsmethoden geben keine 100-prozentige Genauigkeit, sondern lediglich eine Wahrscheinlichkeit an, mit der die Sichtung des Mondes vorausgesagt wird. Immer noch richtet man sich weitgehend nach der tatsächlichen visuellen Erkennbarkeit der Mondsichel, die den Beginn des neuen, des zehnten Monats markiert.

Je nach Lage, von wo aus die astronomische Beobachtung erfolgt, und je nach Witterung kann in einer Region der Welt die Sichel erkennbar sein und woanders nicht. Ist sie erkennbar, endet die Fastenzeit, und der Folgetag ist der erste Festtag von ʿĪd al-Fiṭr oder Şeker Bayram, dem Zuckerfest. Bleibt die Mondsichel am Nachthimmel des 29. Ramadan unentdeckt, wird am folgenden Tag noch gefastet. Dann ist aber Schluss. Denn länger als 30 Tage dauert der Ramadan nie. Immerhin das gilt verbindlich.

Für Karim ist dieses «Chaos» mit Scham besetzt. Voraussagbarkeit und Berechenbarkeit haben in unserer Gesellschaft tatsächlich einen hohen Stellenwert. Dass man bis auf den Abend davor nicht sagen kann, ob nun das Fest beginnt oder nicht, ist ihm gegenüber seinen Altersgenossen, die nicht mit seiner Glaubenstradition vertraut sind, peinlich. Dass Heiligabend immer am 24. Dezember ist und selbst das Datum für das bewegliche, am Mond ausgerichtete christliche Osterfest auf viele Jahre feststeht, findet auch Karim viel praktischer.

Es ist schwer vermittelbar, dass die unpräzise Datumsangabe zum Ramadan-Ende nichts mit Chaos, Willkür oder Inkompetenz zu tun hat. Es ist schlicht eine andere Art, wie mit der relativen Unregelmässigkeit der astronomischen Monatslänge umgegangen wird. Sich dabei von der Naturbeobachtung leiten zu lassen, kann auch als Ausdruck verstanden werden, die Natur nicht gänzlich der eigenen Planung und Berechnung zu unterwerfen.

Karim überzeugt das wenig. Er ist nur froh, fällt das Ende des Ramadans in diesem Jahr in die Schulferien. Er muss keine Jokertage beziehen, keine Dispensation einreichen, keinen Fragen und Kommentaren begegnen. Praktisch ist auch für viele Erwerbstätige die diesjährige Konstellation. Wer konnte, hat sich Ferien genommen und wird diese Tage bei der Verwandtschaft in den jeweiligen Ländern verbringen oder hier ganz entspannt die Feiertage begehen.

Feste Rituale gibt es dabei kaum. Wer es traditionell mag, wird am Morgen des ersten Festtags zum Festgebet zur Moschee gehen, dann folgen oft ein ausgiebiger Brunch und gegenseitige Besuche, unzählige Telefonate, Voice-Messages und Whatsapp-Glückwünsche. Was danach geplant ist, kann je nach Familie, Umstand, Lust und Laune variieren. Kino, Spaziergang, Fun-Park für die Kleinen, Picknick, Wanderung oder ein Essen daheim oder im Restaurant. Egal was, Hauptsache etwas, das Freude macht.

Aus Freude hat sich Karim in einem grossen Möbelhaus und im Internet dieses Jahr mit allen möglichen Ramadan- und Bayram-Dekos eingedeckt. Eine LED-Mond-Lichterkette, Ramadan-Laternen, glitzernde Kuchenstecker, Girlanden, Keks-Ausstechformen mit passenden Motiven und sogar Serviettenringe mit der Aufschrift «Eid Mubarak», also eigentlich der ganze Adventsdeko-Ramsch auf Ramadan und Bayram umgemünzt.

Da meldet sich nun das Schamgefühl von Karims Mutter: «Muss man denn jeden Konsum-Blödsinn mitmachen, bloss weil es die anderen auch tun?», wettert sie. Wenn dann aber Karim seine selbst gemachten, üppig dekorierten Bayram-Cupcakes dem Nachbarn vorbeibringt und dem verdatterten Rentner zuruft: «Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest!», ist sie versöhnt und ihr Sohn hat längst vergessen, dass auch nächstes Jahr wieder die alles entscheidende Frage im Raum stehen wird. Wann endet der Ramadan? Eid Mubarak! Frohes Fest!