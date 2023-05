Gastautorin Eis an Grind und raus aus der Schule «Eis an Grind», Auge um Auge? Sicher der falsche Weg, wenn es darum geht, Gewalt an Schulen zu begegnen, findet unsere Gastautorin. Sie wünscht sich mehr Engagement, um sich ein realistisches Bild der Schule von heute zu machen.

Viele Lehrpersonen erleben verbale oder gar körperliche Gewalt. Bild: Imago Stock&people

Dieser (Original-)Text wurde mir im Nachgang auf eine Aussage im Schweizer Fernsehen zu Gewalt an Schulen kürzlich zugemailt: «Wie lange wollt ihr diese Schüler noch häschele und bäschelä? Sollen damit die hunderte Stellen von ‹Pädagogen› gerechtfertigt werden? Sorry aber greift mal endlich richtig durch. Eis an Grind und raus aus der Schule mit diesem Pöbel. Schlimm zuzuschauen was ihr linken in unseren Schulen mit unserem Geld anrichtet!»

Im Fernsehbeitrag ging es konkret um eine Umfrage bei Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Jura. Die Umfrage hat ans Tageslicht gebracht, dass 56 Prozent der Befragten in den letzten fünf Jahren verbale oder körperliche Gewalt erfahren haben. Bei den Kindergartenlehrpersonen ist die Zahl sogar noch deutlich höher und liegt bei 72 Prozent.

Auch eine Studie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) hat in der deutschsprachigen Schweiz eine hohe Zahl von psychischer Gewalt an Lehrpersonen in Form von Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen zu Tage gefördert, ebenfalls ein Ergebnis, das aufhorchen lässt.

Auch wenn es nach wie vor viele Kinder und Jugendliche gibt, die sich gegenüber Erwachsenen anständig und ihrem Alter angemessen verhalten, müssen diese Zahlen ernst genommen werden.

Die oben erhaltene Empfehlung, eine gewalttätige Aktion mit einer ebensolchen Reaktion zu erwidern, ist der falsche Weg und zeugt von einem in allen Teilen veralteten Bild der heutigen Schule.

Lehrerinnen und Lehrer kommen in der Regel nach ihrer Ausbildung mit dem nötigen Rüstzeug und entsprechender Vorbereitung in ihren Beruf. Auf alle herausfordernden Situationen vor Ort können sie aber niemals vollumfänglich vorbereitet sein. Was in einem Schultag alles passieren kann, bleibt oft unvorhersehbar und muss mit viel entwicklungspsychologischem Verständnis und Geschick gemeistert werden.

Heute braucht es in den Schulen Grundlagen und Instrumente auch zu Gewaltprävention, damit positive Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Hauswartpersonal, Schulleitung, Eltern und Behörden entwickelt, gestaltet und gepflegt werden können.

Auch soziales Verhalten muss in der Schule gelernt und angewendet werden. Das geht von grüssen über zuhören, von aufeinander Rücksicht nehmen und helfen bis hin zu sich in andere hineinversetzen können.

Ausserdem müssen Kinder und Jugendliche darin unterstützt werden, fair zu streiten und Konflikte lösungsorientiert auszutragen. Dies schafft auch eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.

Und falls es trotz allen Bemühungen zu aggressivem Verhalten und Gewalt kommt, soll rasch, konsequent und professionell interveniert werden können.

Viele Schulen kennen entsprechende Konzepte und leben diese im Schulalltag. Gewalt an Schulen ist jedoch nicht nur ein schulisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema.

Genau deshalb ist die Schule auf gesellschaftliche Unterstützung, auf Verständnis der heutigen Rolle und der veränderten Situation angewiesen. Die oben erwähnte Nachricht mit den Lösungsvorschlägen sind Relikte aus längst vergangener Zeit. Darüber bin ich grundsätzlich sehr froh. Trotzdem wünschte ich mir zuweilen etwas mehr Engagement, wenn es darum geht, sich ein realistisches Bild der heutigen Schule zu machen.