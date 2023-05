Gastautorin Ärztestopp kommt vors Volk – Absurd: Zulassungsbeschränkung trotz Unterversorgung? Für unsere Gastautorin, Co-Präsidentin der Gesellschaft der Solothurner Ärztinnen und Ärzte, scheint es absurd: Der Kanton ist gezwungen, die gesetzlichen Grundlagen für ein Anliegen zu schaffen, das nicht seines ist. Es geht um die Zulassungsbeschränkung für Ärztinnen und Ärzte, wo doch Einigkeit darüber herrscht, dass im Kanton Solothurn keine medizinische Über-, sondern eher eine Unterversorgung herrscht. Cornelia Meier* Drucken Teilen

Die Hälfte der Solothurner Hausärztinnen und Hausärzte ist kurz vor oder bereits im Pensionsalter. Bild: Keystone

Ein aus allen Nähten platzender Ordner in meiner Mailbox heisst «Anfragen von Patientinnen und Patienten auf Ärztesuche». Gerade junge Eltern sind zunehmend verzweifelt: «Wir, eine junge Familie, sind auf der Suche nach einem Kinderarzt für unser Baby. Doch leider gibt es keinen einzigen Kinderarzt in der Region, der Neugeborene aufnimmt, ich wiederhole, nicht einen! Schon nur meine Frau und ich haben drei Jahre benötigt, um zu einem neuen Hausarzt zu kommen.»

Oder: «… Uns ist der Ärztemangel bewusst und uns ist auch klar, dass man von heute auf morgen nicht gleich 20 neue Hausärzte in eine Region platzieren kann. Aber es darf auch nicht sein, dass man ein solches Risiko über mehrere Jahre verschläft …»

Schlafen die Politikerinnen und Politiker im Kanton Solothurn tatsächlich? Nein. Am 21. März konnte man in dieser Zeitung lesen: «Niemand im Kantonsrat ist mit der Regelung rund um Ärztestopps zufrieden.» In der Gesamtabstimmung des Kantonsrats über die Änderung des Gesundheitsgesetzes bezüglich der «Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich» standen bei 10 Enthaltungen 55 Ja-Stimmen 29 Nein-Stimmen gegenüber. Am 18. Juni wird auch das Stimmvolk darüber befinden können.

Worum geht es konkret?

Worum geht es dabei konkret? Im Jahr 2001 hat der Bundesrat eine vorübergehende Verordnung zur Einschränkung der Zulassung für Arztpraxen erlassen, die immer wieder verlängert worden ist. Das Ziel war, die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf das Kostenwachstum im ambulanten Bereich zu begrenzen. 2020 hat das Parlament in der Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung eine neue und unbefristete gesetzliche Lösung für die Zulassungsbeschränkung geschaffen.

Im Auftrag des Bundes müssen nun die Kantone in der ambulanten Gesundheitsversorgung Höchstzahlen bei den Ärztinnen und Ärzten festlegen und damit ihrerseits die Zulassung steuern.

Absurd: Der Kanton Solothurn sieht sich vom Bund gezwungen, eine gesetzliche Grundlage für ein Anliegen zu schaffen, welches nicht seines ist. Aktuell, darüber herrscht Einigkeit, gibt es im Kanton nämlich keine medizinische Über-, sondern eine Unterversorgung: Neben der immer häufiger vergeblichen Suche nach einem Hausarzt oder einer Hausärztin werden auch die Wartezeiten für die Termine beim Spezialisten immer länger.

In immer kürzeren Abständen werden dafür zahlreiche Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen umgesetzt. Die genaueren Folgen solcher Spareingriffe können aufgrund der kurzen Zeit bis zum nächsten politischen Eingriff nie genau untersucht werden.

So ist selbst die Datengrundlage, welche der Bundesrat den Kantonen zum Vollzug der Verordnung über die Höchstzahlen übergeben hat, nicht nur unzureichend, sondern unter Berücksichtigung der aktuellen Situation in der medizinischen Versorgung auch fehlerhaft. Es wurde dabei nämlich lediglich der Datenpool der Versicherungsabrechnungen (Sasis) berücksichtigt. Diese Daten stammen aus dem Jahr 2019 und weisen mitunter Ärzte aus, die zwischenzeitlich gar nicht mehr aktiv sind.

Was jetzt getan werden muss

Was also ist zu tun? Die Lage ist verzwickt. Bei einem Nein der Stimmbevölkerung im kommenden Juni fehlt die Gesetzesgrundlage zur Umsetzung der vom Bund befohlenen kantonalen Steuerung und es droht ein flächendeckender, undifferenzierter Zulassungsstopp. Bei einem Ja wird die Solothurner Regierung stark gefordert sein: Es wird eine weitsichtige Verordnung zur Zulassung nötig sein, damit die Verzweiflung der Solothurner Patientinnen und Patienten nicht noch weiter um sich greift.

Denn wir sind an einem heiklen Punkt angelangt: 50 Prozent der Leistungserbringenden befinden sich aktuell kurz vor oder bereits im Pensionsalter. Gerade erfahrene und des Umsetzens unsinniger Sparmassnahmen müde gewordene Ärztinnen und Ärzte spielen zunehmend mit den Gedanken an eine frühzeitige Berufsaufgabe. Es hängt vieles davon ab, ob die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger endlich fundiert an Sache herangehen.