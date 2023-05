Gastautor Mithelfen, die Krisen einzudämmen Eine Krise folgt der nächsten. Unser Gastautor macht sich Sorgen darüber, ob wegen Ukraine-Krieg und Bankencrash der Blick für die Not anderswo auf der Welt verloren geht. Markus Allemann* Drucken Teilen

Überschwemmungen in Tschad. zvg

Wir kennen den Mechanismus aus eigener Erfahrung: Erst wenn wir in Not geraten sind, handeln wir. Jahrelanger Raubbau, zum Beispiel am eigenen Körper, das geht durch, bis ein Organ oder ein Gelenk nicht mehr mitmacht; dann nehmen wir die schmerzlindernden und finanziellen Mittel der Reparaturmedizin in Anspruch.

Die Krise ist ein erprobtes Mittel, um Aufmerksamkeit und Zuwendung auszulösen. Problematisch wird es allerdings, wenn zu viele Krisen gleichzeitig stattfinden. Neben Ukraine und Sudan haben Flüchtlinge und Finanzinstitute, denen das Wasser bis zum Hals steht, gerade noch Platz auf der Aufmerksamkeitsagenda. Anderes Leid schafft es jedoch kaum mehr in die Medien.

Beispiel Tschad, Nachbarland Sudans und viertärmstes Land weltweit: Wo normalerweise Dürre herrscht, haben die stärksten Regenfälle seit 30 Jahren unfassbares Leid verursacht. Die Niederschläge haben den Menschen alles genommen: Häuser, Ackerland, Ernte. 1,3 Millionen Menschen sind betroffen, 80’000 Häuser sowie viele Schulen, Gesundheitszentren und öffentliche Infrastruktur wurden zerstört.

Jetzt brauchen die bereits geschwächten Menschen dringend Essenspakete, Notnahrung für Schwangere und Kinder sowie Saatgut für eine schnelle nächste Ernte, sonst überleben viele die nächste Dürreperiode nicht. Der Klimawandel ist tagtäglich spürbar, so direkt, dass die Nahrung vollständig ausfällt. Swissaid kann zum Glück aushelfen. Unsere Regierung hat jedoch andere Probleme.

Zum Beispiel die Rettung des Finanzplatzes. 259 Milliarden sind über ein Wochenende für den Fall der Fälle versprochen worden, weil «too big to fail» und systemrelevant. Swissaid ist nicht systemrelevant. Wir müssen uns selber helfen, wie Tausende KMU, Familien, Einzelpersonen in diesem Land. Wir nutzen Spartickets, fragen nach Rabatten, verzichten auf bestimmte Reisen und versuchen mit dem wenigen Geld möglichst viel Wirkung zu erzielen. So sind unsere Mitarbeitenden seit 75 Jahren vor Ort gegen den Hunger unterwegs.

Den Bund füttern wir mit Wirkungsmessungen, Audits und Berichten. Mit Agrarökologie und Gleichberechtigung, mit Entwicklungszusammenarbeit, Nothilfe und Entwicklungspolitik übernehmen wir Mitverantwortung für das Überleben auf unserem Planeten. Dafür erhalten wir vom Bundesrat keine Milliarden-Garantie, sondern im Gegenteil von der Finanzministerin die Hiobsbotschaft, dass die Obergrenze für die internationale Zusammenarbeit im Zeitraum 2025 bis 2028 eingefroren werden soll.

Nein, das sei keine Kürzung der Mittel, entgegnet der Aussenminister im Radio und Fernsehen den kritischen Kommentaren. Beruhigungspillen. Bei Inflationsraten gegen die 20 Prozent im globalen Süden bedeutet eine Deckelung der Mittel mit Sicherheit weniger Geld für den globalen Süden, trotz steigender Not.

Die Schweiz ist als hoch globalisiertes Land auf eine stabile und sichere Welt angewiesen. Schaffen wir es nicht, die Not in der Welt zu reduzieren, so werden die Spannungen weitere Krisen provozieren und Menschen in die Flucht treiben. Eine stabil funktionierende internationale Zusammenarbeit ist ebenso systemrelevant wie eine Monsterbank.

Nächste Gelegenheit, darauf Einfluss zu nehmen: die Wahlen im Herbst. Wir brauchen ein Parlament, das vorausschauend reguliert – und damit die Krisen reduziert. Und am Abstimmungstermin des 18. Juni erhalten wir eine zweite Chance, zum Klimaschutz Ja zu sagen – damit auch wir mithelfen, die grösste aller Krisen einzudämmen.