Gastautor Alte weisse Männer, bürgerliche Frauen und die woke «Gleichstellung» Der Solothurner Bestsellerautor Christof Gasser macht sich Gedanken zur Cancel Culture und über vermeintlich rassistische Literatur eines berühmten Berufskollegen. Christof Gasser Drucken Teilen

Der Sportler bzw. die Sportlerin des Jahres steht fest. Wort und Unwort 2022 sind ausbuchstabiert. Bleibt die Kür der Unperson des Jahres. – Nein, der Russe, dessen Name ich hier nicht erwähnen werde, ist es nicht, jedenfalls nicht direkt.

Machen wir es nicht spannend: Die verabscheuungswürdigste und widerwärtigste Person, Schreckgespenst aller Woken und Gerechten, Ursache aller menschgemachten Übel, monströser Schöpfer der Mohrenköpfe, Zigeunersaucen und Laufmaschen in Nylonstrümpfen, kurz: der Teufel in Menschengestalt und personifizierter Ausbund von Bosheit schlechthin ist – Sie erraten es nicht - der alte weisse Mann.

Eine Nationalrätin und Mitglied des Politbüros jener Partei, die ihr Engagement für die Werktätigen neuerdings zugunsten einer diffusen «Gleichstellung» eingetauscht hat, machte es letzten Herbst in einer flammenden Rede deutlich. Die Verschwörung der alten weissen Männer ist schuld, dass die Frauen fortan gleichlang arbeiten müssen wie ihre Peiniger. Auch die Frauen bekommen bei ihr das Fett weg, nur die bürgerlichen notabene.

Krimiautor Christoph Gasser. Hanspeter Bärtschi

Merke: Wer sich erfrecht, sein verfassungsmässiges Recht wahrzunehmen und frei und unabhängig, auch gegen den Willen unserer neuen «Gleichstellungspartei», zu stimmen, ist ein alter weisser Mann bzw. eine bürgerliche Frau. Die zitierte «Volksvertreterin» sieht Letztere anscheinend nicht als richtige Frau, weil bürgerlich.

In ihrem neuen Sendungsbewusstsein haben die Parteiober*innen das Frausein neu definiert. Demnach ist eine Frau nur Frau, wenn sie erstens der Partei angehört, deren Credo widerspruchslos anerkennt und weitergibt; zweitens, wenn sie bei jeder Gelegenheit das Feindbild Mann hervorhebt und sich als Opfer desselben darstellt (so wie es erwähnte Nationalrätin verdienstvoll keifend vormacht); somit sind drittens Männer im Sinn der neuen «Gleichstellung» grundsätzlich zu diskriminieren. (Recht so! Diese elenden Sackträger haben während 175 Jahren geschaltet und gewaltet, wie sie wollten. Irgendwann muss auch mal gut sein.)

Auch im Bereich der Cancel Culture stehen die Parteisoldat*innen held*innenhaft im Kampf für die seelische Unversehrtheit der be- und empfindlichkeitsgeplagten Zöglinge ihres woken Elektorates. Wurde auch Zeit, endlich mit den abscheulichen Büchern über spielende Indianer-, pardon, amerikanische Ureinwohnerkinder und der moralzersetzenden Literatur über rassistische Physiker abzufahren.

Die Idee, es sei Aufgabe eines Gymi-Lehrers, seine Schüler mit kritischen und problematischen Themen auseinanderzusetzen, ist geradezu abenteuerlich und abstrus. Angeblich wurde sie von alten weissen Männern in die Welt gesetzt. Eine Kantonsschule ist schlicht nicht der Platz für derartige Experimente. Es kann doch wohl nicht angehen, mit Steuergeldern bezahlten Lehrern zuzumuten, unseren Kindern anhand von Literatur und Geschichte kritisches und selbstständiges Denken beizubringen und sie damit für das Leben nach der Schule vorzubereiten.

Und wer sich jetzt fragt, wie es funktionieren soll, wenn dereinst Stimmrechtsalter 16 eingeführt wird, ist entweder ein alter weisser Mann oder eine bürgerliche Frau.