Gastautor Die grosse Gefahr, plötzlich selber zu den «Anderen» zu gehören Unser Gastautor warnt davor, nach immer mehr Schutz vor den «Anderen» zu rufen. Denn immer grösser wird die Gefahr, sich plötzlich selber auf der Seite der «Anderen» zu finden. Konrad Jeker

Schafft der Staat (Un-)rechtsgrundlagen, um seine Bürger zu schützen? Zvg

Immer wieder werden in unserem Land schwere Verbrechen begangen und nicht selten sind die Täter vorbestraft. Daraus müssen wir schliessen, dass unsere Strafen nichts taugen.

Wenn wir uns wirksam vor Verbrechen schützen wollen, müssen wir härtere Strafen einführen, die abschreckend wirken oder im besten Fall sogar ausschliessen, dass die Täter rückfällig werden. Die wirksamste Strafe wäre zweifellos die Todesstrafe, aber ausgerechnet diese haben wir in der Verfassung verboten, was Gift für die Sicherheit als unser höchstes Gut ist.

Wir wären aber nicht wir, wenn wir nicht eine wirksame Lösung gefunden hätten, die im Gegensatz zur Todesstrafe zulässig ist. Sie besteht darin, die Täter nicht mehr gemäss der Schwere ihrer Schuld zu bestrafen, sondern ihnen gemäss der Schwere ihrer Krankheit zu helfen.

Das liegt schon deshalb nahe, weil uns im Grunde klar ist, dass schwere Verbrechen in unserem Land, das sich fürsorglichst um jede, jeden und alles kümmert, eigentlich nur begehen kann, wer nicht ganz normal ist, wer psychisch gestört ist. Weil die erforderlichen Therapien in gut gesicherten Gefängnissen vollzogen werden und meistens viel länger dauern als die Strafen, schützen wir uns optimal. Denn in die Freiheit entlassen wir nur, wer gestützt auf aufwändige Gutachten Gewähr dafür bietet, unsere Sicherheit nicht mehr zu gefährden.

Dabei übersahen wir lange, dass unser Sicherheitskonzept ausgerechnet die mit Abstand gefährlichsten Risiken gar nicht erfasst, nämlich jene Menschen, die noch nie eine Straftat begangen haben oder ihre Strafe verbüsst haben und deshalb frei herumlaufen. Wir nennen sie Gefährder, und um auch sie wegsperren zu können, schaffen wir laufend neue (Un-)rechtsgrundlagen.

Dass die neuen Sicherheitsgesetze in allen Volksabstimmungen mit jeweils deutlicher Mehrheit abgesegnet werden, hat einen einfachen Grund. Sie richten sich gegen die «Anderen» und wer sie einfordert, bringt gleichzeitig zum Ausdruck, selbst auf der richtigen Seite zu stehen. Sie sprechen – wie ich in diesem Beitrag – ungefragt in der «Wir»-Form, weil sie wissen, dass ihnen niemand zu widersprechen wagt, denn wer widerspricht, setzt sich sogleich dem Verdacht aus, womöglich zu den «Anderen» zu gehören oder mit ihnen zu sympathisieren.

War früher eine strafrechtliche Verurteilung nötig, braucht es heute unter Umständen nicht einmal mehr den Verdacht, eine Straftat begangen zu haben oder begehen zu wollen, um als Sicherheitsrisiko, als Gefährder, zu gelten.

Die Gefahr, sich selbst oder seine Angehörigen plötzlich unter den «Anderen» wiederzufinden ist jedenfalls deutlich grösser als das Risiko, selbst Opfer eines schweren Verbrechens zu werden. Wer Sicherheit einfordert, sollte daher auch beachten, dass auch die «Anderen» Schutz verdienen, nämlich Schutz vor der Willkür der Mehrheit.