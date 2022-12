Gastautor Der Wald, der Forstdienst und die Waldbenutzer Unser Gastautor erklärt, warum er manchmal Bäume fällen muss, die nicht nur den Waldgängern gefallen, sondern die auch er als Fachmann gerne stehen lassen würde. Georg Nussbaumer Drucken Teilen

Der Wald hat dieses Jahr gelitten, und daran ist nicht nur die Trockenheit schuld. Bruno Kissling

Wie das Institut für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP) mit Sitz in Witterswil wenig überraschend feststellt, hat unser Wald im vergangenen Jahr stark gelitten.

Das IAP beobachtet im Auftrag praktisch aller Deutschschweizer Kantone seit über 30 Jahren auf 173 dauerhaft eingerichteten Beobachtungsflächen unseren Wald. Was dabei sicherlich interessant ist, ist der Umstand, dass nicht die Trockenheit allein für den an vielen Orten schlechten Zustand unserer Wälder verantwortlich gemacht werden kann. Auch der Eintrag von zu viel Stickstoff in unsere Böden hat nachweislich einen grossen Einfluss auf die Trockenresistenz der Bäume. Die Folgen von zu hohem Stickstoffeintrag sind gravierend: Der Boden versauert, Nährstoffe werden ausgewaschen. Langfristig schwächt das den Wald.

Die stickstoffhaltigen Luftschadstoffe stammen heute gemäss Bundesamt für Umwelt zu rund zwei Dritteln aus der Landwirtschaft und zu knapp einem Drittel aus Verbrennungsprozessen im Verkehr, der Industrie und den Haushalten. Obwohl erfreulicherweise die gemessenen Auswaschungen von Stickstoff seit Messbeginn 1997 aufgrund der getroffen Massnahmen zurückgegangen sind, stagniert dieser Wert seit rund zehn Jahren. Nach wie vor kommt aber zu viel Stickstoff in den Wald.

Die Folgen sind für die Bevölkerung oft auch wahrnehmbar. So mussten wir auch in unserer Region zahlreiche Holzschläge ausführen, welche der Sicherheit geschuldet waren. Markante Randbäume entlang von Wanderwegen, welche auch wir Förster gern stehen lassen würden, müssen oft aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Die Verantwortlichen sind dabei auch aus rechtlichen Gründen vorsichtig geworden. Zwar ist der Wald kein Werk und entsprechend besteht auch keine Werkhaftung für den Waldbesitzer bzw. dessen Vertreter. Allerdings änderst sich dies, wenn in diesen Wäldern ein Holzschlag ausgeführt wird oder ausgeführt werden muss. Dann wird der betroffene Abschnitt zum Werk. Entsprechend müssen dann entlang von Wanderwegen und Strassen stehende Bäume auch auf ihr Risiko für die Benützer dieser Werke beurteilt werden.

Dies führt oft dazu, dass diese deshalb gefällt werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die bei uns sehr häufig vorkommende Esche an einer aus Asien eingeschleppten Pilzkrankheit leidet, welche diese zu weit über 90 Prozent absterben lässt. Diese müssen praktisch alle entfernt werden, sofern sie sich an exponierten Orten befinden.

Solche Holzschläge sind oft für die Bevölkerung sehr gut wahrnehmbar. Wenn dann noch ein nasser Herbst dazukommt und die Wege und Strassen durch die Holzereiarbeiten verschmutzt werden, ist es auch für mich als Förster nachvollziehbar, dass dies für die Waldgänger nicht schön ist. Allerdings stelle ich fest, dass zumindest jene Leute, die direkt an uns gelangen, durchaus Verständnis für unser Tun haben, wenn wir es ihnen erklären. Für dieses Verständnis möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr mit vielen unbeschwerten Waldgängen in den Wäldern unserer Region.