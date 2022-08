Gastautor Der schlechteste Bundesrat aller Zeiten? Den Bundesrat zu kritisieren ist einfach. Aber er hat es nicht immer verdient, meint unser Gastautor, der ehemalige Nationalrat und Solothurner Regierungsrat Christian Wanner. Christian Wanner Drucken Teilen

Ist die aktuelle Landesregierung inkompetent und ihrer Aufgabe nicht gewachsen? Markus A. Jegerlehner

Wer gegenwärtig die Welt der Medien verfolgt, bei dem könnte leicht der Eindruck entstehen, unsere Landesregierung sei inkompetent, unfähig und ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Auch ich bin nicht immer mit allem einverstanden, das entschieden, umgesetzt oder allenfalls auch nicht realisiert wird. Niemand ist unfehlbar, auch die Mitglieder des Bundesrates nicht.

Mein ganzes Leben lang bin ich auf der Suche nach jemandem, der alles weiss. Leider treffe ich nur solche an, die alles besser wissen. Bundesrat Cassis, den ich, obwohl wir der gleichen Partei angehören, nicht persönlich kenne, wird in schöner Regelmässigkeit jede Woche einmal zum Abschuss freigegeben. Dies von Leuten, so wage ich zu behaupten, die kaum nur annähernd in der Lage wären, die Aufgabe eines Bundesrates zu erfüllen.

Umso schlimmer, wenn diese selber noch dem Parlament angehören, das in den letzten Jahren auch nicht gerade durch besondere Leistungen geglänzt hat. Vor allem dann, wenn immer wieder versucht wird, in die Kompetenzen des Bundesrates einzugreifen, und sollte es dann schief laufen, sich der Verantwortung mit Hinweis auf die Gewaltentrennung zu entziehen.

Auch ich weiss, wir leben nicht in einer einfachen Zeit und die Last der Verantwortung auf allen Stufen unserer Gemeinwesen ist schwerer als auch schon. Wir haben viele Entscheidträger in der Politik, in der Wirtschaft und auch in der Armee, um nur einige Bereiche zu nennen, die mit vollem Einsatz zu Gunsten unseres Landes tätig sind.

Leider aber auch andere. Jene, die nur auf die Wahlen schielen und jene, denen der Populismus wichtiger ist als die Aufgaben, für die sie gewählt und vereidigt worden sind. Nun, die Vernunft kann weder verfügt noch verordnet werden. Sie hängt auch immer wieder vom Standort und von der Weltanschauung des Betrachters ab.

Schwierige Zeiten sollten eigentlich nicht die Divergenzen, sondern den Zusammenhalt fördern. Auch sollten sie Anlass dazu sein, sich hinter die Landesregierung zu scharen – auch dann, wenn nicht allen die Entscheide des Bundesrates passen und ihren Vorstellungen entsprechen.

Es gibt immer zwei Arten, Politik zu machen. Entweder man versucht gefällte Entscheide der Basis, wie man so schön sagt, glaubhaft zu machen und als das politisch Mögliche darzustellen. Oder man geht hin und trägt die tatsächliche oder manchmal auch nur vermutete Meinung des Volkes nach oben.

Auch das hat seine Richtigkeit, bedingt aber dann hinzustehen, wenn etwas nicht umgesetzt werden kann und dem Volk oder eben seiner Basis zu erklären, dass man nun trotzdem hinter den getroffenen Entscheiden stehen muss. Solches ist nicht immer angenehm, und je höher man den Ball geworfen hat, umso schwieriger ist es in der Regel, diesen wieder einzufangen. Umso verlockender ist es dann, die Schuld den anderen oder eben dem unfähigen Bundesrat in die Schuhe zu schieben.

Ich habe einen Bundesrat gekannt, der sagte, ihm sei es gleich, wer die Tore schiesst. Wichtig sei, dass diese geschossen werden. Und ein anderer meinte dagegen, nur der Chef schiesst solche. Auch auf dieser Stufe gibt es verschiedene Lehrmeinungen. Ehrlich gesagt ist mir die erste lieber.

Es gibt zur Zeit verschiedene Bereiche und damit verbunden auch gute Gründe, sich hinter den Bundesrat zu scharen. Im Wissen darum, dass es auf der ganzen Welt kein perfektes Land gibt, die Schweiz aber zu jenen gehört, in denen zu leben es im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert ist. Das gilt für jene gleichermassen, die glauben mit der Abschottung nach aussen alle Ziele zu erreichen, wie für jene, die sich der EU lieber schon heute als erst morgen in die Arme werfen möchten.