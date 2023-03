Gastautor Auf alles eine Antwort Kilian Ziegler aus Olten gehört zu den erfolgreichsten Slam-Poeten der Schweiz. In seiner Gastkolumne zeigt er sich optimistisch, dass der Mensch der künstlichen Intelligenz am Ende doch überlegen bleibt. Denn ChatGPT hat keine Ahnung davon, wie Olten im Frühling riecht. Kilian Ziegler Drucken Teilen

ChatGPT hat eben doch nur auf fast alles eine Antwort. Richard Drew/AP

Es ist das Small-Talk-Thema der vergangenen Wochen: ChatGPT, die Software, der man online Fragen stellt und die dann innert kürzester Zeit beachtliche Texte dazu ausspuckt. Künstliche Intelligenz ist das Zauberwort, kurz K. I.

Besser wäre vielleicht: K. o. Denn einerseits sind die präsentierten Resultate oft ganz schön umhauend. Und andererseits ringt dieses elaborierte Programm den Menschen mitsamt seiner in die Jahre gekommenen Hirn-Software problemlos nieder. Egal, wie anspruchsvoll, abstrakt oder absurd die vom Benutzer eingegebene Frage ist, ChatGPT liefert antworten.

Freuen dürfte dies zum Beispiel Schülerinnen und Schüler beim Erledigen der Hausaufgaben: «ChatGPT schreibe mir einen vierseitigen Aufsatz zur Oktoberrevolution auf Englisch», nur wenige Sekunden vergehen, und der Chatbot erschafft, wofür der Mensch Stunden gebraucht hätte. Und das, ohne dass die Lehrpersonen herausfinden, dass es sich dabei nicht um ein menschgemachtes Produkt handelt. Immerhin Turnlehrpersonen müssen sich keine Sorgen machen, dass die im Unterricht präsentierte Hechtrolle computergeneriert sein könnte.

Ich bin ja einer, der Neuigkeiten immer viel zu spät mitkriegt. Ist beispielsweise eine Netflix-Serie angesagt, schaue ich sie mir selbstverständlich an ... halt einfach zwei Jahre später als alle anderen. Oft komme ich wie die alte Fasnacht hinterher und bin bei fast allem, was im Gespräch ist «late to the party», so nun eben auch bei ChatGPT.

Erst jetzt bekomme ich richtig davon Wind und merke, dass ich erstaunlich wenig darüber weiss. Ich habe keine Ahnung, wie die Software es schafft, auf alles eine Antwort zu haben, und es dann noch fertigbringt, diese treffend zu formulieren. Offenbar sucht sie im Internet rauf und runter, kombiniert, vergleicht und macht was-weiss-ich-nicht-was. Eine elende Streberin, wenn ihr mich fragt.

Da kann ich nicht mithalten, meine Suchgeschwindigkeit ist äusserst langsam. Ich habe in meiner Kindheit einmal beim Versteckspiel einen ganzen Tag lang den Nachbarsjungen gesucht und dann irgendwann am Abend aufgegeben. Letztens habe ich von ihm – er ist mittlerweile erwachsen – ein Bild auf Instagram gesehen, und gemerkt, er sitzt heute noch in seinem Versteck.

Neben all diesem Auftrumpfen der Technik fühlt man sich als Mensch doch irgendwie ein wenig langsam, veraltet gar. Um nicht zu sagen: dumm. Muss der Computer denn in allem immer besser sein als wir Menschen? Er spielt besser Schach, kann besser rechnen und sich viel mehr merken. Sind Computer in Zukunft die besseren Menschen? Werden sie uns irgendwann mit ihren Gedichten zu Tränen rühren? Und mit Blick auf die Region: Wird Oltens Stadtpräsidium irgendwann womöglich von einer Software geführt?

Doch einen Trumpf haben wir Menschen gegenüber den Geräten dieser Welt noch im Ärmel: Gefühle. Wenn man die künstliche Intelligenz nämlich fragt: «Wie ist es in Olten?», dann listet sie Fakten zur Stadt auf: Altstadt, Aare, Holzbrücke und drei Tannen im Wappen. Aber was sie nicht weiss, ist, wie Olten im Frühling riecht. Oder wo es sich hier am besten unter Bäumen tanzen lässt. Und erst recht nicht, wie sich Heimat anfühlt.

Aber falls die Computer uns Menschen irgendwann doch komplett ersetzen sollten, dann habe ich immerhin den Vorteil, dass ich, wie immer, erst viel später davon mitkriege.