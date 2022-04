Galerie im neuen Bürgerspital Franco Müller im Kunst Haus 1 in Solothurn: Der experimentierfreudige Künstler kombiniert Malerei mit Film «Auf einen Blick» zeigt Bilder und Videoarbeiten von Franco Müller. Die Ausstellung im Bürgerspital hat man aber nicht auf einen Blick erfasst. Zu vielschichtig sind die Werke des Künstlers.

Franco Müller malt auf die Fensterscheibe des Bürgerspitals Solothurn. Carole Lauener

Solange Franco Müllers Bilder in seinem Atelier stehen, sind sie «vor keiner Übermalung sicher», so der Solothurner Künstler. Seine aktuellen Arbeiten zeugen von Schichtungen und Überarbeitungen unterschiedlichen Ausmasses. Über seine Arbeitsweise sagt Franco Müller:

«Zuerst malte ich nach Dias, dann übermalte ich Fotografien, dann malte ich auch auf Fensterglas und filmte gleichzeitig durch die Scheibe, dann setzte ich Schablonen ein und vermischte diese mit Frottagen.»

Das digitale Werk «Nr. 12» von Franco Müller. © Franco Müller

Seine Aufzählung ist hier nicht fertig. Müller ist als Künstler stets in Bewegung. Diese sieht man seinen Bildern an. In der aktuellen Ausstellung in der Galerie Kunst Haus 1 im Bürgerspital kombiniert er Malerei mit Projektionen eigener Filme auf gemalte Bilder. Was dabei entsteht, weist in eine spannende neue Richtung.