Galerie Alte Brennerei Unterramsern Formensprachen von fünf Kunstschaffenden, die sich gut ergänzen In den Räumen der Alten Brennerei in Unterramsern bieten die beiden Galeristen Alfred Maienfisch und Tom Gantner in der Regel die Möglichkeit, bisher wenig oder unbekannte Künstler kennenzulernen.

Blick in die Ausstellung in der Alten Brennerei: Vorne Stelen von Bernd Wehner; an der Wand eine Arbeit von Manu Wurch. Hanspeter Bärtschi

Bei der jetzt gestarteten Sommerausstellung sind Arbeiten der Solothurnerin Manu Wurch in der Region schon zu sehen gewesen. Sie zeigt Arbeiten in Schwarz-Weiss und hat ihre ganz eigene Technik dafür entwickelt. Sie tunkt verkleinerte, unterschiedlich gefaltete Papierbögen in ein Becken mit angeriebener Tusche. So entsteht ein Tuschepapier, welches sie dann sorgfältig entfaltet und trocknet. Diese Bögen klebt sie anschliessend auf – jetzt vorwiegend weiss getünchte – Leinwände. So entstehen an japanische Kalligrafie mahnende Bilder von grosser Virtuosität.

Die emotionsgeladenen Bilder von Philip Earnhart. Hanspeter Bärtschi

Eine überraschende Entdeckung ist Philip Earnshart, ein aus den USA stammender Künstler, der seit Jahren in der Region Biel lebt. Earnshart schafft farbintensive Bilder voller Leidenschaft. Oft sind Gesichter, Augen zu Fratzen verzogen zu sehen. Der Künstler setzt sich kritisch mit den Themen Unterdrückung, Trauer oder Widerstand auseinander und zeigt dies in seinen Bildern, indem er Hell und Dunkel, Farbigkeit und Schwarz gekonnt einander gegenübersetzt.

Ein «alter Bekannter» in Unterramsern ist Pi Ledergerber mit seinen Steinskulpturen. Hohe filigrane Türme oder Stelen, mit geometrisch angeordneten Strukturen, die er mittels Meissel und Fräsen anbringt.

Arbeiten aus Holz und Bronze von Pascel Murer. Hanspeter Bärtschi

Zum ersten Mal hingegen sind Arbeiten des Tessiners Pascal Murer zu sehen. Ursprünglich Holzbildhauer, arbeitet Murer heute mit den unterschiedlichsten Materialien. Wobei Holz noch immer der Kern seines Schaffens ist. Der Locarnesi schält oft organische Formen, die an Pflanzenblätter erinnern, aus seinen Werkstoffen heraus.

Verblüffend: eine Kartonarbeit von Bernd Wehner. Hanspeter Bärtschi

Bernd Wehner aus Freiburg/D will aus augenscheinlich «wertlosem» Material Wertvolles schaffen. Das gelingt ihm, indem er aus Wellkarton oder in Blei getränktem Karton Skulpturen und Flächen kreiert, die von Weiterem betrachtet etwas ganz anderes suggerieren.