Gärtnerei wegen Coronakrise geschlossen – die Blumen landen auf dem Kompost

Die Stadtgärtnereien in Solothurn und Grenchen haben aufgrund der Krise ihre Arbeitsabläufe angepasst. Sie unterstützen die leidende Gärtnereibranche, indem sie möglichst viele Pflanzen vor Ort einkaufen. Patrick Schärer, Werkhofchef in Solothurn, sagt: «Sträucher und Bäume beziehen wir bei lokalen Anbietern, Blumen produzieren wir zu 90 Prozent selbst.»

Was die Arbeitsorganisation angeht, so arbeite im Wochenrhythmus jeweils nur die Hälfte der Belegschaft. Aus Sicherheitsgründen würden die beiden Gruppen unterschiedliche Umkleideräume nutzen und unter sich bleiben. So will der Werkhof sicherstellen, dass Reinigung und Entsorgung in der Stadt auch dann erhalten bleiben, wenn Angestellte krank werden sollten. Während des Ausnahmezustands könne es deshalb vorkommen, dass ein Gärtner auf dem «Ghüderwagen» arbeitet.

In Grenchen setzt man auf die strikte Umsetzung der allgemeinen Hygienemassnahmen. Eingekauft werde, wenn immer möglich, lokal, sagt Patrick Nyffenegger, Leiter Stadtgrün, auf Anfrage. Nur für die Aktion «Eine Tulpe fürs Leben» habe man die 300 Zwiebeln im Ausland beziehen müssen. Für die nationale Brustkrebspräventionskampagne wird in Tulpenrabatten jede achte Blume in Rosa angepflanzt; jede achte Frau ist von Brustkrebs betroffen. Letztes Jahr hat Solothurn besagte Aktion durchgeführt, heuer findet diese in Grenchen statt. (dd)