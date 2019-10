Gabriel Zenklusen wird neuer Chef des Amtes für Umwelt

Gabriel Zenklusen (53) ist Kulturingenieur ETH und arbeitet seit 2011 für das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn. Zu Beginn als Verantwortlicher für grosse Hochwasserschutzprojekte, später als Leiter der Abteilung Wasserbau.

Vor seiner Tätigkeit beim Kanton Solothurn arbeitete Gabriel Zenklusen als Mitarbeiter in einem Ingenieurbüro. «Dort sammelte er viel Erfahrung in den Bereichen Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung, Bauherrenberatung sowie im Aufgabengebiet von kommunalen Bauverwaltungen», heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Staatskanzlei. (sks)