Fussgängerstreifen Autofahrer überfährt Fussgänger in Olten – direkt vor dem Spital Beim Überqueren der Strasse wurde ein Fussgänger von einem Auto erfasst. Der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Kantonsspitals Olten.

Der Unfall geschah am Freitagmorgen bei der Bushaltestelle. Kapo Solothurn

Es war noch dämmerig, als am Freitag, 26. November, gegen 7.50 Uhr ein Autofahrer in Olten unterwegs war. Er fuhr auf der Baslerstrasse von Trimbach in Richtung Olten. In der Nähe einer Bushaltestelle übersah er einen Mann, der die Strasse beim Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Der Fussgänger wurde in der Folge von dem schwarzen Wagen erfasst und auf die Strasse geschleudert. Der Unfall geschah direkt neben dem Kantonsspital Olten.

Der Verunfallte wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, so die Kapo Solothurn in einer Mitteilung. Er erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Das Auto wurde abgeschleppt.