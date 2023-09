Für Lyon und Genf Elektrobusbauer Hess angelt sich zwei Grossaufträge: Alleine in Bellach sollen 40 neue Stellen geschaffen werden Das Geschäft mit den Elektrobussen läuft. Die Firma Hess konnte sich zwei weitere Grossaufträge sichern und nun zünftig in die Produktion investieren.

Ein Elektrobus der «lighTram»-Flotte der Firma Hess. Solche Busse sollen nach Genf geliefert werden. Bild: Hess

Der Bellacher Elektrobusbauer Hess angelt sich weitere Grossaufträge. Bei zwei internationalen Ausschreibungen in Lyon und Genf erhielt Hess den Zuschlag. Die Firma wird in den nächsten vier Jahren insgesamt 127 elektrische Gelenkbusse nach Frankreich sowie 121 elektrische Gelenk- und Doppelgelenkbusse an den Genfersee liefern. Zudem beinhalten die Verträge die Lieferung der Ladeinfrastruktur sowie Optionen für bis zu 241 weitere Fahrzeuge bis 2030, teilte die Firma am Donnerstagabend mit.

Die Busse werden in Portugal und in Bellach gebaut werden. Das Werk in Porto mit aktuell 130 Mitarbeitenden nahm Hess im Dezember 2022 in Betrieb. Dort werden die Busse im Rohbau erstellt, anschliessend werden sie nach Bellach geliefert, wo der Endausbau über die Bühne geht.

Bevor Hess das Werk in Portugal eröffnete, hatte die Firma in Minsk in Belarus produziert. Aufgrund der Rolle des Landes im Ukrainekrieg hatte Hess die Produktionsstätte dort aber im Frühling 2022 stillgelegt. Die Fabrik ist zwar noch vorhanden, produziert wird dort aber seit rund 1,5 Jahren nichts mehr.

Sogar bauliche Massnahmen in Bellach nötig

Die Folge der beiden Grossaufträge: Hess kann seine Kapazitäten an beiden Standorten ausbauen. Allein in Bellach werden rund 40 zusätzliche Stellen geschaffen, insbesondere in den Gebieten Diagnostik, Mechanik, Automatik und Softwareentwicklung.

Und wird man diese Leute finden, Stichwort Fachkräftemangel? Einfach wird es nicht, sagt Michel Birchmeier, bei Hess für Marketing und Kommunikation zuständig. Insbesondere auch, weil Bellach nicht in der Agglomeration von Zürich liegt, und es daher etwas schwieriger sei, Ingenieure oder Softwareentwickler herzulocken. Trotzdem sei man sehr motiviert, die Herausforderung anzugehen, und davon überzeugt, hochqualifizierte Fachkräfte nach Bellach bewegen zu können.

Weiter sollen in den nächsten Monaten in Bellach bauliche Massnahmen umgesetzt werden, um die Produktion zu erweitern und optimieren. Die Anzahl Mitarbeitender der Gruppe steigt insgesamt auf 800.

Innert Sekunden wieder fahrbereit

Der Auftrag aus Lyon steht vor dem Hintergrund, dass die Stadt ab 2026 komplett auf Dieselbusse verzichten möchte. Bereits heute sind Elektrobusse in Lyon unterwegs, auch 34 Fahrzeuge von Hess. Diese Flotte soll nun erweitert werden.

Und auch Genf will seine Busflotte komplett elektrifizieren, und zwar bis 2030. Hier wird Hess nicht nur die Busse, sondern via Unterlieferant Hitachi Energy auch die Ladeinfrastruktur liefern. Die Elektrobusse werden sich an Schnellladestationen an den Endhaltestellen sowie an ausgewählten Haltestellen innert Sekunden aufladen, schreibt Hess, was die Stillstandszeiten der Fahrzeuge minimiere.