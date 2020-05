Für Gretzenbacher «Jurablick»-Räuber wird 5 Jahre Freiheitsentzug gefordert

Mehr als vier Jahre nach dem Raub im Restaurant Jurablick in Gretzenbach stand am Donnerstag Nehat O.* als Beschuldigter vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Der Fall ist kein Justizthriller, sorgte an der Verhandlung aber für Emotionen. Juristisches Geplänkel gleich zu Beginn provozierte ein erstes Poltern des Amtsgerichtspräsidenten Pierino Orfei. «Es ist jedes Mal das Gleiche», liess er Dampf ab. «Der Gesetzgeber sollte eine Gesetzesänderung anstreben und das Schwarzpeterspiel beenden.»

Die Kritik galt nicht dem Verteidiger oder dem Staatsanwalt, sondern der Prozessordnung. Einwände, so Orfei, sollten nur noch bis zu einem bestimmten Termin zugelassen werden. Stattdessen mussten er und sein Team sich gestern bald zurückziehen für die Beratung der Vorfragen. «Wir verlieren damit so viel Zeit! Aber lassen wir das, ich habe meinen Frust abgelassen, und von mir hört man das ja nicht mehr oft», sagte der Richter, wohl in Anspielung an seine näher rückende Pensionierung.

Gerichtspräsident: «Jetzt lüpft’s mir de dr Huet!»

Orfeis’ Zündschnur blieb kurz. Als Verfechter der formalen Korrektheit konnte er es nicht verputzen, dass während der Zeugenbefragung der Verteidiger Roland Winiger unbürokratisch mit einem Ausdruck aus Google Maps zu Hilfe eilen wollte. Es bedurfte eines Antrags, gefälligst, und sodann der Zustimmung des Staatsanwalts und des Gerichts, bevor man mit dem Plan versuchen konnte, Licht ins Dunkel zu bringen. Viel Federlesen liess Orfei auch dann nicht zu. «Jetzt lüpft’s mir de dr Huet!», rief er.

Wäre die Arbeit vorher erledigt worden, fügte er hinzu, müssten sie sich jetzt nicht mit solchen Dingen aufhalten. Verteidiger Winiger störte sich an der «Art und Weise» von Orfeis Auftreten und tat dies auch kund, stiess aber auf wenig Verständnis. «Und jetz isch fertig, jetz diskutiere mir das nümm!» Immerhin, mit einem «Tschuldigung» von Orfei in Richtung Winiger auf dem Gang nach der Mittagspause war die Sache dann gegessen.

Im «Jurablick» 1481 Franken erbeutet

Doch worum geht es eigentlich? Am 29. Januar 2016 überfielen ein Mann und eine Frau das Restaurant Jurablick an der Köllikerstrasse in Gretzenbach. Um 22.35 Uhr betrat das Duo die Gaststube, in der sich die Serviceangestellte als einzige Person befand. Der Mann trug eine Waffe, die Frau einen Pfefferspray, beide waren schwarz gekleidet und vermummt. Sie klauten die 881 Franken, die sich in der Kasse befanden, sowie das Serviceportemonnaie mit dem Stock in der Höhe von 600 Franken und machten sich aus dem Staub.

Beim Verlassen des Restaurants wurde die Serviceangestellte von der Täterin mit dem Pfefferspray am Hals getroffen. Gemäss Anklageschrift flüchtete die Täterschaft mit einem im Kanton Solothurn auf den Namen des beschuldigten Nehat O.* eingelösten PW der Marke Ford. Dass die Spur zum Beschuldigten führte, verdankten die Ermittler Andrea B.*, die der Polizei das Autokennzeichen des mutmasslichen Fluchtfahrzeugs liefern konnte. Ein Geständnis des Beschuldigten liegt indes nicht vor; er wurde weder in flagranti erwischt, noch kann ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden, den Raub begangen zu haben.