Fünf Restaurants wurden von Stammgästen für die SRF-Serie «Mini Beiz, dini Beiz» vorgeschlagen. Diese Woche sind nun das «Chappeli» in Grenchen, «Srignags» in Derendingen, das «Zunfthaus zu Wirthen» und das «Biondo» in Solothurn sowie das Kriegstetter Romantik-Hotel Sternen im Wettstreit gegeneinander angetreten.

In welcher Beiz ist das Ambiente am schönsten, das Essen am leckersten und wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis am meisten?

Jeder der fünf Stammgäste verteilt in den anderen Restaurants Punkte. Die Beiz mit den meisten Punkten gewinnt am Schluss.

Tag 1: Chappeli

Corinne Meier startet in die Woche. Zum ersten Mal war die 45-jährige Schulleiterin an ihrem Hochzeitsessen im Restaurant Chappeli. Es hat ihr so gut gefallen, dass sie treuer Gast geblieben ist. «Das ‹Chappeli› mag ich wegen dem feinen Essen und wegen Janine und Christoph», sagt Corinne. Die Wirte und ihr Stammgast wollen den Wettbewerb gewinnen, weil sie «einfach, ehrlich und gut» sind.

Apéro gibts draussen im Garten. Es gibt «Chappeli»-Bier, ein Frauen-Bier, heisst es. Die Gäste finden es eine gute Idee, das Hausgetränk zu kredenzen – und munden tut es offenbar auch. Zum Essen gibt es 2erlei vom Jura Kalb mit Kartoffelstock und zum Abschluss ein lauwarmes Pistazienküchlein mit Sauerrahm-Glacé. Beim Dessert hat sogar Stammgast Corinne mitgeholfen.

Den geschmorten Kalbsschwanz und das gebratene Kalbnierenstück zum Hauptgang finden die Gäste mutig. Urs ist begeistert: «Ich habe gehofft, dass etwas dabei ist, das ich noch nie gegessen habe.» Auch die anderen sind dann positiv überrascht vom Geschmack. «Fein, zart, geschmackvoll», meint Isabel. Auch der süsse Abschluss kommt gut an.

Es geht an die Bewertung: Insgesamt gibt es 34 Punkte.