Fünf Solothurner Gemeinden kämpfen wieder um den Wochensieg

Diese Woche ist es wieder so weit: Während fünf Tagen präsentieren sich fünf Solothurner Gemeinden von ihrer besten Seite. Im Rahmen der SRF-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» versuchen jeweils die fünf Teilnehmer – stolze Einwohner der Gemeinden – ihre Gäste von ihrem Herzensort zu überzeugen und als Gewinner aus der Sendung hervor zu gehen. Im Juni erst stand der Kanton Solothurn im selben Rampenlich: Als Gewinner der Sendung wurde damals Balsthal erkoren. Dicht gefolgt von Solothurn.

Den Start macht diese Woche am Montagabend Urs Saner aus Beinwil: Er führt seine vier Gäste in die Ziegenkäserei im Dorf und führt ihnen die Sehenswürdigkeiten vor. Anschliessend heisst es für die fünf Teilnehmer ab nach Erschwil, in den Bezirk Thierstein. Dort versucht der Imker Peter Anklin seine Gäste mir Orgelklängen und einem «Buurezvieri» von seiner Gemeinde zu überzeugen. Am Mittwoch wird es kulinarisch: Der ehemalige Wirt des Gasthofs Kreuz in Egerkingen, Louis Bischofberger, zeigt seinen Gästen die wunderschöne Natur in der Gäuer Gemeinde bevor er mit ihnen in seine Küchenwelt eintaucht.

Die nächste Kandidatin, Andrea Brotschi, setzt am Donnerstag auf einen ungewöhnlichen Fototermin, um ihre Gäste von den Vorzügen von Feldbrunnen-St. Niklaus im Bezirk Lebern zu überzeugen. Zu guter Letzt holt Evi Schweizer ihre Gäste nach Burgäschi und an den gleichnamigen See im Bezirk Wasseramt. Seit mehreren Jahren betreibt sie dort das Restaurant Seeblick und versucht die vier Besucher mit Findlingen und «Pumpelpitz» zu beeindrucken. (gue)

Ausstrahlungstermine: Montag, 11. November, bis Freitag, 15. November. Jeweils täglich um 18.15 Uhr auf SRF 1.