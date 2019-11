Führungen im Staatsarchiv zum Thema «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen»

prev next

Am Samstag bietet das Staatsarchiv Solothurn einen Einblick in seine Arbeit der vergangenen Jahre. Es werden drei identische, einstündige Führungen zu verschiedenen Aspekten der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen durchgeführt. Das Staatsarchiv war massgeblich an der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels Schweizer Geschichte beteiligt.