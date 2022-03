Führerschein Der beste Fahrlehrer im Kanton Solothurn heisst Reto Wüthrich – auch die Brüder Straubhaar sind weiterhin vorne mit dabei Dieses Jahr wurden erneut die besten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer der Schweiz gekrönt. Sehr gut vertreten ist dabei auch der Kanton Solothurn. Die aktuell hohen Benzinpreise breiten auch den Profis Sorgen.

Wurde von seinen Schülerinnen und Schülern zum beliebtesten Fahrlehrer im Kanton Solothurn gewählt: Reto Wüthrich. zvg

Über das Onlineportal superfahrlehrer.ch haben erneut Tausende Fahrschülerinnen und Fahrschüler die besten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer der Schweiz gewählt. Aus dem Kanton Solothurn hat Reto Wüthrich (Fahrschule Wüthrich AG) aus Bettlach am besten abgeschnitten. Schweizweit landet er auf Platz 5.

Es ist nicht das erste Mal, dass Reto Wüthrich weit oben in der Rangliste zu finden ist. 2020 erreichte er gesamtschweizerisch bereits den 10. Rang und 2019 wurde als bester Motorradfahrlehrer mit einem Spezialpreis ausgezeichnet. Auf Anfrage teilt Reto Wüthrich seine Gedanken zum verliehenen Pokal:

«Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung, dass ich auch nach 30 Jahren als Fahrlehrer noch einen guten Draht zu den Jungen habe und sie gerne zu mir in die Fahrstunden kommen.»

Er sei zwar dankbar, dass so viele für ihn abgestimmt und ihm diese Auszeichnung ermöglicht hätten – aber trotzdem sieht Reto Wüthrich, der ebenfalls Präsident des Schweizerischer Fahrlehrerverband Sektion Mittelland ist, die Rangliste auch in einem kritischen Licht.

«Ich kenne alle Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in dieser Region und ich kann ehrlich sagen, dass alle den Titel verdient hätten. Alle geben ihr Bestes für die Verkehrssicherheit», so Wüthrich. «Die meisten Schüler können ja gar nicht verschiedene Fahrlehrer vergleichen. Deswegen weiss ich nicht, wie aussagekräftig so eine Rangliste schlussendlich ist.»

Reto Wüthrich hat noch einen weiteren Grund zur Freude. So finden sich in der Top 100 der besten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sogar noch drei weitere Mitarbeitende seiner Fahrschule: Uri Agut (Platz 57), Thomas Kurth (58) und Nadine Glutz (63). Auch darauf ist er sehr stolz: «Es macht wirklich Freude, mit so einem tollen und jungen Team zusammenzuarbeiten. Ich kann wirklich sagen, dass es das beste Team ist, das ich je hatte.»

Zwar sei so eine Auszeichnung sicher auch gute Werbung für seine Fahrschule, doch meistens seien es verschiedene Faktoren, weswegen sich Schülerinnen und Schüler für eine bestimmte Fahrschule entscheiden würden: Wichtig seien sicher Empfehlungen von Freunden und Bekannten und dass man das Auto der Fahrschule auf der Strasse sieht.

«Seit Beginn der Coronapandemie hatten unsere Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer überdurchschnittlich viel zu tun», erzählt Wüthrich. Gründe dafür sieht er verschiedene: Die Menschen sind weniger in die Ferien verreist und konnten so mehr Geld sparen, man will während der Coronazeit nicht im öffentlichen Verkehr unterwegs sein, oder man hat sich in dieser Zeit ein neues Hobby, wie etwa das Motorradfahren, gesucht.

Nach wie vor nimmt der Hauptteil der Lernenden die Fahrstunden so bald wie möglich, also im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. «Viele fangen direkt an und sind sehr motiviert, Auto- oder Motorradfahren zu lernen», so Wüthrich.

Aktuell stellen die hohen Benzinpreise die Fahrschulen vor unerwartete Herausforderungen: «Momentan wälzen wir die Mehrkosten über die Fahrschule ab», sagt Reto Wüthrich. «Wir warten die Entwicklung ab. Wenn die Situation so bleibt, dann müssen wir schon etwas ändern.» So ist zwar bereits wieder eine leichte Erholung erkennbar, doch falls die Benzinpreise dauerhaft steigen, könnten sich also in Zukunft die Kosten für eine Fahrstunde erhöhen.

Die beiden besten Solothurner Fahrlehrer aus dem vergangenen Jahr, die Brüder Patrick und Mantsch Straubhaar, sind erneut weit oben in der Rangliste der besten Fahrlehrer zu finden: Patrick Straubhaar ist mit dem neunten Platz weiterhin in der Top 10 vertreten, für Mantsch Straubhaar hat es mit dem elften Platz knapp nicht gereicht.

In der Top 50 finden sich noch weitere Fahrlehrer aus der Region Solothurn: Moriz Hofmann (moriz Fahrschule) aus Nennigkofen landet auf Platz 27, Peter Thomi (SoLo-Fahrschule) aus Derendingen auf Platz 38 und an 46. Stelle ist Enes Ismaili (SmileDrive Fahrschule) aus Bellach zu finden.

Ganz oben auf dem Treppchen der besten Fahrlehrer der Schweiz steht Markus Arni (Simple Drive) aus Brüttisellen.