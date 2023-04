Frühlingsputz Autobahn A5 zwischen Luterbach und Grenchen: Tunnelreinigungen beeinträchtigen Verkehr Die Tunnel auf dem Autobahnabschnitt zwischen Solothurn und Grenchen werden herausgeputzt. Die alljährliche Reinigungsaktion dauert vom 24. bis 27. April. Die Ausfahrt Solothurn West ist teilweise gesperrt.

Autobahn A5: Der Wititunnel wird herausgeputzt. Simon Dietiker

Auf der Autobahn A5 werden die Einrichtungen der Tunnel Witi, Lüsslingen, Spitalhof und Birchi der alljährlichen Revision und Reinigung unterzogen. Dies betrifft also den Abschnitt von der Verzweigung Luterbach bis zum Anschluss Lengnau.

In dieser Zeit wird der Verkehr im Bereich der Tunnel im Gegenverkehr geführt. Das teilt die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) am Mittwoch mit. Die NSNW ist für die Autobahnen A1, A2, A3, A5, A18 und A22 in der Nordwestschweiz zuständig.

Zudem: Am Montag, 24. April 2023 von 20 Uhr bis 6 Uhr ist die Ausfahrt Solothurn West Nr. 31 in Fahrtrichtung Zürich/Bern gesperrt. Während der Sperrzeit wird der Verkehr über die Ausfahrt Solothurn Ost Nr. 33 abgeleitet.

Die Unterhaltsarbeiten umfassen die Reinigung der Fahrbahnen, Wände, Nischen, Verkehrskameras, Signalisationen und Türen. Die Funktionstüchtigkeit der Brandmelde- und SOS-Anlagen wird überprüft. Ausserdem werden kleinere Reparaturen und Bauwerkskontrollen durchgeführt sowie defekte Einrichtungsteile ersetzt.