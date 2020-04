Frühe Erdbeer-Saison: Solothurner dürfen sich auf einen baldigen Feldbesuch freuen

Aufgrund des warmen Wetters in den vergangenen Wochen haben die Schweizer Erdbeeren einen zwei bis dreiwöchigen Vorsprung zur letztjährigen Ernte. Aldo Mann, Inhaber von Mann Beerenkulturen in Selzach, berichtet, dass er bereits am Montag die ersten Erdbeeren gepflückt habe. «Das sind erst die Vorprescher und noch nicht die grosse Menge. In circa einer Woche werden wir die Menge steigern können.» Aufgrund der früheren Ernte hofft Mann darauf, sein Feld in Selzach für Selbstpflückerinnen und Selbstpflücker zu Auffahrt (20. Mai 2020) öffnen zu können.