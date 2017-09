Seit der Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung erhebt die Gerichtsverwaltungskommission periodisch die Zufriedenheit der Anwaltschaft mit den solothurnischen Gerichten. Nach einer ersten Umfrage im Jahr 2008 folgte 2013 die Wiederholung der Studie, um die mittelfristigen Effekte der wirkungsorientierten Verwaltungsführung zu untersuchen und zu evaluieren. Wie in den Vorjahren wurde auch 2017 das renommierte LINK Institut für Markt- und Sozialforschung, Luzern, mit der Studie beauftragt.

Wer wurde beurteilt und wie?

Die Befragung bezog sich wiederum auf die Leistungen der fünf Richterämter, der Kammern des Obergerichts sowie des Verwaltungs- und des Versicherungsgerichts. Nicht einbezogen wurden das Steuergericht, die Kantonale Schätzungskommission und das Haftgericht, da die Zahl der dort tätigen Anwältinnen und Anwälte zu klein ist für statistisch zuverlässige Resultate.

Angeschrieben wurden 365 Anwältinnen und Anwälte, die in den Jahren 2014 bis 2016 mindestens fünf Fälle an Richterämtern oder mindestens drei Fälle am Obergericht vertraten. Der Fragebogen konnte je nach Präferenz schriftlich oder online ausgefüllt werden. Insgesamt gingen 222 auswertbare Fragebogen ein, was einem Rücklauf von rund 61% und damit einer überdurchschnittlichen Quote entspricht.

Gute Noten für die Gerichte

In Bezug auf die Gesamtzufriedenheit erreichen die solothurnischen Gerichte auf einer Skala von 1 bis 10 eine Bewertung von 7.6. Dies entspricht einer insgesamt positiven Bewertung. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichten resp. Kammern sind nicht sehr ausgeprägt und bewegen sich zwischen 6.2 (neutral bis positiv) und 8.5 (positiv bis sehr positiv). 72% aller Befragten sind mit dem beurteilten Gericht alles im allem sehr zufrieden. Zum Vergleich: 2008 waren es 63% der Befragten, 2013 55%.

Die Kammern des Obergerichts, das Verwaltungs- und das Versicherungsgericht zusammengenommen werden auf allen Dimensionen tendenziell positiver bewertet als noch im Jahr 2013. So auch in der Gesamtzufriedenheit, wo die Bewertung mit 7.2 klar positiver ausfällt als noch 2013 (6.8).

Auch die fünf Richterämter werden als Einheit tendenziell positiver bewertet als im 2013. Eine im Vergleich zum Jahr 2013 deutliche Verbesserung ergibt sich insbesondere in den inhaltlich vollständigen und klaren Urteilen (7.7 vs. 7.2).

Aufgrund der positiven Umfragewerte sieht die Gerichtsverwaltungskommission keinen dringenden Handlungsbedarf. Sie wird jedoch Bereiche, in welchen mittlere Werte erzielt wurden, genauer beobachten und zusammen mit den Gerichten die nötigen Massnahmen einleiten. (mgt)