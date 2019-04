Der Höhepunkt kam spät, aber er kam: Die Uhr zeigte am Mittwochabend im Bellacher Turbensaal kurz nach 22 Uhr an, als die Delegierten der FDP ihren Ständeratskandidaten auf den Schild gehoben hatten: den Oltner Parteipräsidenten, Fürsprech und Unternehmenskommunikator Stefan Nünlist, der sich in der Ausmarchung gegen den Breitenbacher Naturwissenschaftler und ETH-Rat-Finanzchef Dieter Künzli durchgesetzt hatte.

Überraschenderweise präsentierten die Freisinnigen gleichentags auch ihre Nationalratsliste. Die Nomination der Kandidatinnen und Kandidaten findet zwar erst am 22. Mai statt, doch die Namen sind bekannt. Neben dem Ständeratskandidaten, der auch auf die Nationalratsliste geht, stellen sich die folgenden Personen zur Verfügung: Neben dem bisherigen Nationalrat und Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri und Ständeratskandidat Stefan Nünlist aus Olten sind dies Kantonsrat Christian Thalmann aus Breitenbach, Gemeinderat David Plüss aus Olten, der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger, die Egerkinger Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi, der Derendinger Gemeindepräsident Kuno Tschumi, Kantonsrat Markus Spielmann aus Starrkirch-Will, Kantonsrat und Gemeindepräsident Peter Hodel aus Schönenwerd, Gemeinderat Reto Grolimund aus Olten sowie Gewerbeverband-Vizepräsident Roman Baumann aus Gempen.

Knochenarbeit Personalplanung

Wie an der Delegiertenversammlung bekannt wurde, werden die Freisinnigen im Oktober mit zwei Listen in die Wahlen ziehen – und diese selbstredend mit der Liste der Jungfreisinnigen verbinden. Dass es einiger Knochenarbeit bedurfte, um die Nationalratsliste auf die Beine zu stellen, führte Parteivorstand Felix Hug aus Starrkirch-Wil vor den Delegierten aus. Er gehört jenem parteiinternen Ausschuss an, der sich unter der Ägide von Parteipräsident mit der Personalplanung der FDP befasst.

Mit rund 40 Namen befasste sich das Gremium bei der Zusammenstellung der Liste. Ein Unterfangen, das kaum einfacher geworden ist, seit die FDP sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene bei der Besetzung von Parlamentsmandaten und Regierungsämtern Haare lassen musste.