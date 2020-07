Frauenhaus voll, Opferhilfe ausgelastet: mehr häusliche Gewalt wegen Coronakrise

Und was ist mit den Kindern? Diese Frage wurde Anfang Lockdown auch aufgeworfen. Würde häusliche Gewalt zunehmen, wären auch sie betroffen – und: selber melden bei einer Beratungsstelle können sich gerade Jüngere nicht, so die Befürchtung. Zudem fehlten zusätzliche Bezugspersonen wie etwa Lehrpersonen, weil ja die Schulen geschlossen waren.

Der schulpsychologische Dienst im Kanton (SPD) ist keine Fachstelle für häusliche Gewalt. Laut Co-Leiterin Noémie Borel hätten auch während der Krise die Schwerpunkte etwa darauf gelegen, lernschwächere Kinder und überforderte Eltern im Fernunterricht auf Distanz zu unterstützen. Und doch: «Wir haben uns schon auch Gedanken darüber gemacht, was der Lockdown auslöst, wie wir Familien unterstützen können, in denen das Ganze eskaliert», so Borel.

Der SPD hat im Kanton eine Hotline eingerichtet, über welche Psychologinnen und Psychologen Eltern, aber auch Lehrpersonen berieten, die nicht mehr weiter wussten. «Bei Familien, in denen es schon Vorgeschichten zum Thema schwierige Familiensituationen gab», fährt Borel weiter, «hat der SPD zudem etwas gemacht, was er normalerweise nicht tut: Wir haben aktiv Kontakt aufgenommen.» Die Mitarbeitenden hätten angerufen, gefragt, ob sie unterstützen können – das habe einige Situationen entschärft, so die SPD-Leiterin weiter. Ob Fälle zugenommen haben, hat der SPD nicht registriert. Laut Borel gebe es derzeit mehr Meldungen als üblich zu bearbeiten – das könne aber auch einfach daran liegen, dass auch der SPD etwas eingeschränkt war in seiner Arbeit. Einiges habe sich so angestaut.

Keine signifikante Zunahme

Ganz Konkretes kann Sandro Müller, Leiter des Amtes für Soziale Sicherheit zum Thema sagen, welches auch den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden im Kanton vorsteht: Weder Sozialregionen noch KESB hätten eine «signifikante Zunahme» an Meldungen wegen häuslicher Gewalt registriert. «Im Einzugsgebiet der Kesb Region Solothurn gab es etwas mehr Meldungen, die Kinder betrafen», so Müller.

Dabei ging es aber vorwiegend um Probleme rund ums Homeschooling. «Die Befürchtung, dass Kinder vermehrt Opfer häuslicher Gewalt wurden, wurde in keiner Region bestätigt», bilanziert Müller. Weiter wolle er betonen, dass die Sensibilisierung während der besonderen Lage – aber auch sonst – extrem wichtig sei. Der Kanton habe hierzu auf verschiedene Angebote wie eben die Opferhilfe oder das Frauenhaus aufmerksam gemacht. «Wir werden die Entwicklung weiterhin aufmerksam beobachten und weitere Massnahmen zur Sensibilisierung ergreifen, wenn dies nötig erscheint», so der ASO-Chef. (nka)