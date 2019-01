Das Frauenhaus Aargau-Solothurn steckt in Schwierigkeiten. Das Jahr 2017 musste die Trägerstiftung mit einem Rekorddefizit abschliessen: Mit einem Minus von 724'673 Franken war das Defizit um fast eine halbe Million höher als noch 2016.

Die Stiftung führt das Frauenhaus Aargau-Solothurn seit über zehn Jahren im Auftrag der beiden Kantone Aargau und Solothurn. Diese Leistungsvereinbarung zwischen den Kantonen und der Stiftung sei wegen des hohen Defizits nicht in Gefahr, erklärte Simone Strub vom Aargauer Departement Bildung, Kultur und Sport im Juli 2018. Nachdem die Vereinbarung nun Ende 2018 ausgelaufen ist, wird sie vorerst befristet bis Ende August dieses Jahres verlängert. Dies schreibt das Amt für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn in einer Medienmittelung. Die befristete Verlängerung habe jedoch nichts mit dem Defizit zu tun, wie Claudia Hänzi vom Amt für soziale Sicherheit erklärt. Die Leistungsvereinbarung sei bereits Ende 2017 ausgelaufen. Man habe sich entschieden, sie um ein Jahr zu verlängern, um während dieser Zeit neue Verträge auszuhandeln. «Wir mussten nun merken, dass ein Jahr nicht ausgereicht hat», so Hänzi. «Die Stiftung befindet sich zurzeit in einer Phase der Umstrukturierung. Bis sie abgeschlossen ist, macht es keinen Sinn, eine neue Vereinbarung zu treffen.»

In den kommenden Monaten sollen Verhandlungen geführt und die Zusammenarbeit überprüft werden. «Wir müssen miteinander reden und allenfalls die Verträge anpassen», erklärt Hänzi. Man könne jedoch nie wissen, ob man auf einen gemeinsamen Nenner komme: «Das ist wie bei allen Vereinbarungen. Manchmal sucht man sich dann einen neuen Partner», so Hänzi. Es seien aber gemeinsame Ziele vereinbart worden, die man in den kommenden Monaten erreichen wolle.

Im Frauenhaus finden Frauen, ihre Kinder und Jugendliche, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Notunterkunft, Beratung und Betreuung. Die Kantone Solothurn und Aargau würden die anspruchsvolle Situation anerkennen, in der sich die Stiftung befindet, heisst es in der Mitteilung zur befristeten Verlängerung des Leistungsauftrags. Die Leistungen des Frauenhauses Aargau-Solothurn werden während dieser Phase unverändert angeboten. Sie werden mit einer Tagespauschale von 307 Franken für Frauen und 146 Franken für jedes Kind vergütet. Im Frauenhaus wurden in den letzten Jahren durchschnittlich 20 bis 25 Frauen aus dem Kanton Solothurn betreut. In der Regel sind diese Frauen jeweils mit zwei bis drei Kindern (indirekte Opfer der häuslichen Gewalt), ins Frauenhaus eingetreten. (szr)