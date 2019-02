Über 200 Schwangerschaftsabbrüche werden jährlich im Kanton Solothurn durchgeführt. Weit häufiger werden Pillen danach verkauft. Im Gegensatz zur chirurgischen oder medikamentösen Abtreibung führt die Pille danach zu keinem Schwangerschaftsabbruch, sondern ist ein Notfallverhütungsmittel. Das heisst sie verhindert, dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt.

Seit 2002 ist die erste Pille danach in der Schweiz rezeptfrei erhältlich; 2016 kam eine weitere dazu. Seit 2015 haben sich die Verkaufszahlen der Notfallpille in der Jura Apotheke in Dulliken mehr als verdoppelt, wie Geschäftsführerin Melanie Grütter berichtet. 2018 wurden 49 Stück verkauft. Grütter ist auch Präsidentin des kantonalen Apothekerverbandes. Eine kantonale Statistik mit Verkaufszahlen zur Pille danach gibt es nicht. Insgesamt vermutet Grütter keinen markanten Anstieg. Aber Frauen würden heute eher Bescheid wissen über das Notfallverhütungsmittel und dieses eher in der Apotheke beziehen als im Spital oder beim Arzt. Auch in der Weissenstein Apotheke Langendorf, wo wöchentlich ein bis zwei Stück verkauft werden, spricht man von einem höheren Kenntnisstand der Bevölkerung als noch vor einigen Jahren.

Dafür berichtet Franziska Maurer, Chefärztin der Frauenklinik am Bürgerspital Solothurn, von einem Rückgang bei den Verkaufszahlen. Nur 32 Stück waren es im 2018. 2015 noch 50. Laut Maurer kommen die Frauen nachts oder am Wochenende ins Spital – dann wenn die meisten Apotheken geschlossen haben. Dementsprechend kostet die Pille danach in der Frauenklinik 70 Franken. In Apotheken variiert der Preis, ist aber im Schnitt rund 20 Franken günstiger.

«Sexualerziehung hilft»

Was die Verkaufszahlen der Pille danach angeht, gibt es ebenfalls zwischen städtisch und ländlich gelegenen Apotheken grosse Unterschiede. Auch die Öffnungszeiten haben Auswirkungen darauf – also etwa, ob eine Apotheke auch Notfallöffnungszeiten hat. So wie die Topwell Bahnhofsapotheke in Solothurn, die auch am Sonntag für zwei Stunden geöffnet hat. Dort wurden 2018 365 Pillen danach verkauft. Das sind rund zehn Prozent mehr als in den Vorjahren.