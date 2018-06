Der Kampf um das Obhutsrecht

In den ersten drei Monaten habe er seinen Sohn gar nicht besuchen dürfen. Dies stand in Zusammenhang damit, dass er seine Vaterschaft erst nach dem Test anerkennen wollte. In den darauffolgenden zwei Monaten habe er ihn einmal pro Woche für eine Stunde sehen dürfen. «Das reichte für einen Spaziergang mit dem Kinderwagen, dann musste ich wieder eine Woche warten.» Für einen Vater sei dieser Zustand kaum aushaltbar.

Gemäss Unterhaltsvertrag hatte er das Recht, seinen Sohn alle zwei Wochen ein Wochenende zu sich zu nehmen. Für ihn zu wenig – so könne man unmöglich eine Bindung zu seinem Kind aufbauen. Er habe beantragt, seinen Sohn öfters sehen zu dürfen. Die Mutter sei damit nicht einverstanden gewesen und habe eine Anwältin dazugeholt.

Um das Kind und den betreuenden Elternteil zu schützen, gibt es unzählige Regelungen zu Unterhaltspflicht und Sorgerecht. Die gesetzlichen Regelungen können für Väter aber schwerwiegende Folgen haben – so wie im Fall von Andreas F. Besonders kompliziert wird es, wenn sich die Eltern nicht über die Obhut einigen können.

Anlaufstellen halfen nicht weiter

Hätte sich F. nicht Tag und Nacht mit dem Thema beschäftigt, wäre er machtlos gewesen, ist der Vater überzeugt. Aber er hatte sich informiert, hauptsächlich übers Internet. Es gibt zwar Anlaufstellen, diese konnten ihm aber nicht weiterhelfen. Das müsse auf einer zwischenmenschlichen Ebene geklärt werden, habe man ihm gesagt. «Das nützt aber nichts, wenn eine Partei gar nicht kommunizieren will.» Darauf habe er in einem langen Brief an die Kesb auf die Punkte der Anwältin reagiert. Als der Junge vier Jahre alt wurde, habe die Kesb die alternierende, also die geteilte Obhut verfügt.

Diese Verfügung sei für die Bindung, welche er heute zu seinem Sohn hat, entscheidend gewesen. Damit eine alternierende Obhut überhaupt realistisch ist und verfügt werden konnte, sei er noch vor dem Entscheid in die Nähe der Mutter gezogen. Man müsse seine ganze Umgebung aufgeben, ohne zu wissen, ob die Verfügung am Ende zustande kommt.

Er habe einen Kinderpsychologen aufgesucht, um in Erfahrung zu bringen, ob «zwei Zuhause zu haben» für ein Kind wirklich so schlimm sei. «Laut Psychologen ist die Trennung an sich aber kein Problem, sondern Streitereien oder wenn die Eltern überhaupt nicht miteinander kommunizieren». Andreas F. betont, dass Kommunikation wichtig sei, fehlende Kommunikation aber nicht dazu führen dürfe, dass ein Kind seinen Vater weniger sehen darf.