Fotofalle liefert ersten richtigen Nachweis eines Wolfes im Kanton Solothurn seit 1990

Er tauchte am frühen Morgen vor einer Fotofalle im Günsberger Waldgebiet auf: Ein Wolf, der durch den Schnee des Solothurner Jura streift. Das Bild wurde am 2. Januar 2020 von einer Kamera mit Wärmesensor aufgenommen. Das Solothurnische Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF) hatte diese in Zusammenarbeit mit der kantonalen Jagdverwaltung für die Grossraubtier-Überwachung platziert. Nun war darauf erstmals ein Wolf zu sehen. Dies sei der erste richtige Nachweis eines Wolfes im Kanton seit dem «Wolf von Hägendorf» 1990, informiert David Gerke, Präsident Gruppe Wolf Schweiz, erfreut.

Die letzten Wölfe im Kanton – vor deren Ausrottung in der Schweiz vor 200 Jahren – hätten in den 1870er-Jahren im Schwarzbubenland gelebt. Der Wolf, der 1990 in Hägendorf auftauchte, sei aber nicht natürlich zugewandert. «Seine genaue Herkunft ist unklar, aber es gibt Vermutungen, dass er aus einer illegalen Haltung entkommen sein könnte, womöglich in Frankreich», sagt Gerke. Das seien aber nur Spekulationen. Jedenfalls zeige eine Studie aus dem Jahr 2019 klar, dass der Wolf von Hägendorf aus dem nahen oder mittleren Osten stammte. «Eine direkte Zuwanderung nach Hägendorf aus Zentralasien kann ausgeschlossen werden», so Gerke.