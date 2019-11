Förster und ihre Lieblingsbäume: Sie stellen die Bäume vor

Ist der Wald auch noch so gross, sie haben die einzelnen Bäume im Blick: die Förster. Sie sorgen im Auftrag der Waldbesitzer dafür, dass der Wald im Kanton wirtschaftlich und sinnvoll genutzt wird. Dabei wächst ihnen der eine oder andere Baum ans Herz – was nicht unbedingt heisst, dass der Favorit für immer von der Säge verschont bleiben soll.

Vier Revierförster und eine Kreisförsterin haben uns ihren Lieblingsbaum gezeigt und erzählt, was gerade diesen Baum so besonders macht. Das Spektrum ist gross – die Gründe liegen in der Klangqualität des Holzes, oder in einer bereits Jahrtausende alten Sitte hinter der Baumart, die Versöhnung zwischen Feinden zu besiegeln: Ein Waldspaziergang der anderen Art quer durch den Kanton Solothurn – mit einem Abstecher in die Stadt.

Daniela Gurtner, Kreisförsterin Solothurn