Finger weg von Alk und Zigis: Lungenliga setzt neu auf eine App

Sie heissen Alex oder Laura. Wer sich die App «ready4Life» heruntergeladen hat, dem schicken die beiden in regelmässigen Abständen Nachrichten – in einem Chat, der vom Design her stark an Whatsapp erinnert. Angereichert mit Bildern, Videos und Smileys, liefern diese Nachrichten Infos und Tipps im Umgang mit Alkohol, Tabak oder Stresssituationen. Die Zielgruppe dieser App sind Jugendliche, vor allem Lehrlinge. Sie sollen so für den Umgang mit Suchtmitteln sensibilisiert werden und trotz neuem, stressigem Lehrlings-Alltag nicht zur Zigarette oder Flasche greifen. Die Präventions-App ist der Versuch der Lungenliga, die Jugendliche dort abzuholen, wo sie unterwegs sind: nämlich auf dem Smartphone.

Alex und Laura sind keine realen Personen. Sie sind Avatare, virtuelle Chatpartner, die – je nachdem was für Angaben der Nutzer macht, etwa wie viel er raucht oder trinkt – vorprogrammierte Ratschläge und Aufgaben liefern. Vier Monate dauert jeweils ein solches «Coaching». An dessen Ende sollen die Lehrlinge gelernt haben, mit Stress umzugehen und «ready4life», also «bereit fürs Leben» sein. Die kantonale Lungenliga hat ihre Suchtmittelprävention in diesem Schuljahr zum ersten Mal mit dieser App durchgeführt. Und zwar an den Oltner Berufsbildungszentren (BBZ). An zahlreichen Klassen im ersten Lehrjahr hat Christophe Gut, Bereichsleiter Gesundheitsförderung und Prävention, zusammen mit einer Kollegin die App vorgestellt. Über 500 Lehrlinge haben seither teilgenommen. «Ich bin selber überrascht, wie gut die Lehrlinge mitmachen», sagt Gut. Aber genau das sei das Ziel gewesen, so Gut weiter: «Die zentrale Frage für uns ist: Wie erreichen wir die Jugendlichen?» Seit Jahren macht er an Schulen Prävention. Der Kontakt zu den Jugendlichen sei nun viel einfacher geworden. Denn: «Ein Smartphone hat jeder.»

Aus Olten gibt’s Lob, aus Solothurn Kritik

«Alles klar bei dir? In den nächsten Wochen geht’s ja ums Thema Alkohol. Ich gebe dir zunächst ein paar Infos zu deinem Alkoholkonsum.» Solche und ähnliche Nachrichten trudeln in regelmässigen Abständen auf dem Smartphone ein. Sogar Push-Nachrichten kann man einstellen, fast so, als würde man tatsächlich mit jemandem chatten. Dieser lockere Umgangston, diese neue Herangehensweise: Ist dies der richtige Weg, um Jugendliche auf die Folgen von übermässigem Alkoholkonsum aufmerksam zu machen? Nehmen diese das Ganze überhaupt ernst? Was taugt die App?

Das sei noch schwierig zu bestimmen, findet Gut. Das müsse erst noch untersucht werden. Das Projekt wird wissenschaftlich evaluiert, erste Resultate würden positiv ausfallen. Von der Idee ist er aber bereits jetzt überzeugt: «Jeder Versuch ist ein Beitrag. So auch die App. Im Mindesten regt sie zum Nachdenken an und bewirkt damit schon etwas.»

Dieselbe Frage an die Verantwortlichen des BBZ Olten gestellt. Christoph Henzmann, Kommunikationsbeauftragter und Klassenlehrer einer Klasse, die das Projekt durchgeführt hat, schweigt zuerst. Dann meint er: «Ob die App etwas nützt, können wir nicht beurteilen.» So ist er sich etwa nicht sicher, wie ernsthaft die Lehrlinge die App benutzen und wie wahrheitsgetreu sie die Fragen, zu ihrem Alkohol- oder Zigarettenkonsum etwa, beantworten. Trotzdem habe man erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Oltner Lehrlinge laut dieser Umfrage im schweizweiten Vergleich eher gut abschneiden, gerade was Alkohol- und Tabakkonsum betreffen (siehe dazu Statistik unten). Henzmanns Fazit fällt insgesamt gut aus: «Wir haben die App positiv aufgenommen. Die Lehrlinge haben sich schnell zurechtgefunden, die App ist ein zeitgemässes Mittel.» So will man denn in Olten auch im nächsten Jahr wieder an diesem Projekt mitmachen.