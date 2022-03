Film- und Literaturtage Soll Solothurn ein «Haus des Films und der Literatur» bekommen? Die SP findet: Ja Die Situation bei den Büroräumlichkeiten der Solothurner Film- und Literaturtage sei prekär, findet die Solothurner SP. Um die beiden Festivals langfristig zu sichern, schlägt sie einen gänzlich neuen Weg vor.

Das Büro der Solothurner Literaturtage am Dornacherplatz in Solothurn... Carole Lauener

Sie sind jeweils Höhepunkte im Solothurner Kulturjahr: Die Solothurner Film- und die Literaturtage. Doch die Leuchttürme strahlen vor allem dann, wenn die Festivals stattfinden. Den Rest des Jahres laufen sie auf Sparflamme – zumindest was ihre Wirkung in der Öffentlichkeit angeht.

Geht es nach der SP-Fraktion des Solothurner Gemeinderats, soll sich dies ändern. In einem Postulat, das sie an der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend einreichen wird, verlangt sie von der Stadt, zu prüfen, ob sich ein «Haus des Films und der Literatur» realisieren liesse.

... und dasjenige der Solothurner Filmtage an der Unteren Steingrubenstrasse. Carole Lauener

Die Idee: Ein gemeinsamer, moderner Standort für die beiden Festivals, an dem sie ihre Anlässe organisieren und vor allem vermarkten können. Im Haus würden Büros, Sitzungszimmer, Projektionsräume, Archiv, Bibliothek, Medienzentrum und der Gästeempfang von beiden Festivals unterkommen, so die Vision der SP.

Aktuelle Infrastruktur sei ungenügend

Das würde zu einer besseren, permanenten Sichtbarkeit der Festivals führen, so die SP: «Das wäre auch aus Optik des Sponsorings und der Geldgeber für Film- und Literaturtage interessant.» Gleichzeitig sei die aktuelle Infrastruktur der beiden Institutionen prekär und würde so entlastet werden.

Und noch einen weiteren Nutzen hätte das Projekt: «Mit Film- und Literaturtagen unter einem Dach liessen sich Synergien zwischen beiden Anlässen (endlich) nutzen», heisst es im Postulat.

Das Vorgehen stellt sich die SP etwa folgendermassen vor: In einem ersten Schritt solle eine Arbeitsgruppe gebildet werden, um zusammen mit den beiden Institutionen einen Standort zu finden und das Projekt zu entwickeln. Und in einem zweiten Schritt solle eine Stiftung gegründet werden, um die Finanzierung zu sichern.

Was das Projekt kosten könnte, ist noch offen. Erwähnt wird im Postulat ein ähnliches Projekt, welches die Stadt Locarno für ihr Filmfestival realisierte. 2017 wurde das «Palacinema» eröffnet, die Kosten beliefen sich auf 30 Millionen Franken. Da sich dort der Kanton Tessin, Stiftungen und andere namhafte Geldgeber am Projekt beteiligt hätten, sei das Projekt für Locarno tragbar gewesen, so die Solothurner SP.