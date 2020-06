Film ab in Solothurner Kinos – aber haben sie überhaupt noch Zukunft?

Aber will überhaupt jemand ins Kino, so lange das Virus noch nicht besiegt ist? Hat es überhaupt Zukunft neben Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime? Wir haben mit drei der wichtigsten Kinobetreiber des Kantons gesprochen. Einer aus jeder Stadt. Von Olten über Solothurn bis Grenchen.

Film aus, Vorhang zu, Licht an – so lief das am 16. März 2020 in den Kinosälen der Schweiz. Doch es verstrichen nicht nur wenige Stunden bis zur nächsten Vorstellung, sondern mehrere Tage, Wochen, Monate. Das Coronavirus hat die Branche in Schockstarre versetzt. Die Premieren der grössten Blockbuster wurden um Monate verschoben, andere Filme wurden während des Lockdowns auf Streamingplattformen veröffentlicht, Hollywood ruhte. Heute geht die längste kinofreie Zeit in der Geschichte des Lichtspieltheaters zu Ende. Die Vorhänge öffnen sich wieder, die Popcorn sind bereit. Film ab!

Kino ist das Leben von Konrad Schibli. Er wurde quasi in die Sitzreihen geboren. 1926 eröffnete sein Grossvater ein Kino in Olten, seine Eltern übernahmen in den 70er-Jahren, er selbst ist seit 2008 Herr über die in Olten gespielten Filme. Ihm gehören alle Kinos ausser dem Lichtspiel. Zudem ein Unterhaltungskomplex in Oftringen. Schon mit sechs Jahren hat er als Platzanweiser für Kindervorstellungen angefangen. Danach machte er eine Kochlehre, arbeitete aber nie wirklich auf dem Beruf. Es zog ihn nach Los Angeles, wo er Filmwirtschaft studierte, drei Jahre lebte und ein altehrwürdiges Hollywood-Kino mit 800 Plätzen managte. Es folgten drei Jahre im Ruhrgebiet, Multiplex-Kinos mit zehn und mehr Sälen, ehe er 1998 in die Schweiz zurückkehrte.

Das Geschäft kennt er schon lange. Etwas wie Corona hat der Mann mit den langen, grauen Haaren noch nie erlebt. Nicht annähernd. «Ein mulmiges Gefühl» überkomme ihn, wenn er an die Wiedereröffnung denke. Weil er nicht weiss, wie die Leute reagieren werden, wie sehr noch die Angst deren Handeln bestimmt. Die drei Monate mit geschlossenen Vorhängen haben ihn viel Geld gekostet. Allein die verschobenen Premieren von James Bond und «Fast & Furious» hätten einen siebenstelligen Betrag eingespielt, schätzt er. Normalerweise setzt er mit seinen zwölf Kinosälen rund 8,5 Millionen Franken um. Dieses Jahr dürften es bis 2,5 Millionen weniger sein.

Schibli hat sich nicht damit begnügt, das Familienerbe zu verwalten. Schnell hat er angefangen, eigene Ideen umzusetzen, das Geschäft weiterzuentwickeln. Das «Kino Koni» in Olten hat er erst letzten November eröffnet. Nach neuem Konzept. Mehr Beinfreiheit, in gewissen Sälen gar mit Hockern um die Füsse hochzulagern, edle Sessel aus grünem, grauem oder goldenem Velours, Holztischchen bei jeden Sessel und das alles bedient. Schibli ist längst nicht mehr nur Kinobetreiber, er ist Eventmanager, Gastronom und Visionär. Was man an der Kinotheke bestellt, wird einem in den Kinosaal serviert.

Rund 20 Leute beschäftigt Schibli in seinem «Head Office» in Oftringen. Die kosten, auch wenn die Filme nicht über die Leinwand flackern. Kurzarbeit und ein Kredit über 850000 Franken haben die ärgsten Nöte gelindert. «Wenn wir diesen Kredit in fünf Jahren zurückzahlen müssen, ist das sehr sportlich. Es müsste sich alles wunderbar entwickeln», sagt er und runzelt die Stirn. Schlaflose Nächte aber bereite ihm dies nicht. «Ich meditiere jeden Tag bis zu einer Stunde. Das holt mich ganz in den Moment zurück.» Im Gegenteil: Schibli denkt an Expansion. Sowohl im Kinobereich als auch in der Gastronomie. Er will in grössere Städte, Städte wie Bern oder Basel.

Natürlich, die Unsicherheit bleibt gross. Er rechnet auch für 2021 und 2022 mit Mindereinnahmen im siebenstelligen Bereich. Aber er glaubt an die Zukunft: «Das Kino ist schon oft für tot erklärt worden.» Als der erste TV auf den Markt kam, als das Farbfernsehen die Stuben erobert, dann bei der Videokassette und jetzt halt bei den VOD-Plattformen (Video on Demand). «Sie ersetzen das Kinoerlebnis nicht. Die Aura eines Filmes, die Energie des Publikums im Saal, das zusammen Lachen und Weinen», sagt Schibli. Zugleich ist er Unternehmer und sieht die Chancen von VOD. Deshalb hat er die Zwangspause genutzt, um mit dem Aufbau einer eigenen Streaming-Plattform zu beginnen. Im Herbst soll sie live gehen. Er will das Angebot für seine Gäste ausbauen. Vielleicht gar um einen Popcorn-Lieferservice. Aber das ist Zukunftsmusik. Zuerst öffnet er seine Kinos diesen Samstag. Wie es weitergeht, kommt ganz auf die Besucherzahlen an.

Klappe, die Zweite!

Canva Club, Solothurn