Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern ist am Freitagmorgen ein Auto aus noch zu klärenden Gründen in Brand geraten und folglich vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch die Polizei untersucht. Aufgrund dieses Ereignisses kam es auf der A1 in Richtung Bern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.